KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mart ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 15,6 artışla 155.96 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 102,3 artışla 224.93 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bütçe mart ayında 68.97 milyar TL açık verdi” dedi.
DETAYLARI AKTARDI
Zeytinoğlu, “Bütçe gelirleri kapsamında mart ayı vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,5 arttı. Vergi gelirlerinin alt kalemlerinde ise kurumlar vergisindeki yüzde 127 artış gerçekleşirken, ithalat artışlarına bağlı olarak ithalde alınan KDV gelirindeki artış ise yüzde 112 oldu. Bütçe giderleri tarafında ise geçen ayda da olduğu gibi en fazla artış gösteren kalem; borç verme kalemi oldu. Buna bağlı olarak faiz hariç bütçe giderlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,3 oranında arttığı görülüyor. Cari transferlerde ise geçen yıla göre yüzde 85,7 artış var. Mart ayında bütçe giderlerindeki artışta; KİT’lerin sübvanse edilmesi ile mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderlerin etkisi oldu” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu, faizlerin düşmesinin denk bütçe ile desteklenebileceğini hatırlatarak, bütçe gelirleri ve harcamalar arasındaki dengenin sağlanmasını temenni etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.