Yeniden Refah Partisi’nin devam ettirdiği halkla kucaklaşma programının önceki akşamki durağı, İl Başkanı Mehmet Aras’ın da ikamet ettiği Kartepe ilçesi oldu. YRP İl Başkanı Aras, Kartepe İlçe Başkanı Hüseyin Bayır ve yönetimi ile Kartepe’yi turladı. İftarın hemen ardından başlayan ziyaretler sahura kadar devam etti. Ziyaret kapsamında Kartepe’de girilmedik esnaf, sivil toplum kuruluşu, kıraathane kalmadı. Bir dönem aynı bölgede belediye başkanlığı yapan İl Başkanı Mehmet Aras Kartepe’de halktan yoğun ilgi gördü. Aras kıraathane ziyaretlerinde ayakkabılarını çıkarıp sandalyelerin üzerine çıktı. Halka partisinin projelerini anlattı. Aras’ın sözü sık sık alkışlarla kesildi. Ziyaretlerin sonrasında açıklama yapan Aras; ilk seçimde Kocaeli’de kazanılan ilk belediyelerden birisinin Kartepe Belediyesi olacağını ifade etti.
15 Nis 2022 - 16:07- Siyaset Güncelleme: 15 Nis 2022 - 16:08
Aras: İlk seçimde kazanılacak ilk belediyelerden biri Kartepe
YRP İl Başkanı Mehmet Aras, ilk seçimde Kocaeli’de kazanılan ilk belediyelerden birisinin Kartepe Belediyesi olacağını ifade etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.