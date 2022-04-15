15 Nis 2022 - 16:07- Siyaset G: 15 Nis 2022 - 16:08

Aras: İlk seçimde kazanılacak ilk belediyelerden biri Kartepe

YRP İl Başkanı Mehmet Aras, ilk seçimde Kocaeli’de kazanılan ilk belediyelerden birisinin Kartepe Belediyesi olacağını ifade etti

Aras: İlk seçimde kazanılacak ilk belediyelerden biri Kartepe mask

Yeniden Refah Partisi’nin devam ettirdiği halkla kucaklaşma programının önceki akşamki durağı, İl Başkanı Mehmet Aras’ın da ikamet ettiği Kartepe ilçesi oldu. YRP İl Başkanı Aras, Kartepe İlçe Başkanı Hüseyin Bayır ve yönetimi ile Kartepe’yi turladı. İftarın hemen ardından başlayan ziyaretler sahura kadar devam etti. Ziyaret kapsamında Kartepe’de girilmedik esnaf, sivil toplum kuruluşu, kıraathane kalmadı. Bir dönem aynı bölgede belediye başkanlığı yapan İl Başkanı Mehmet Aras Kartepe’de halktan yoğun ilgi gördü. Aras kıraathane ziyaretlerinde ayakkabılarını çıkarıp sandalyelerin üzerine çıktı. Halka partisinin projelerini anlattı. Aras’ın sözü sık sık alkışlarla kesildi. Ziyaretlerin sonrasında açıklama yapan Aras; ilk seçimde Kocaeli’de kazanılan ilk belediyelerden birisinin Kartepe Belediyesi olacağını ifade etti.
# YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
“Ekmeğe değil, buğdaya bile muhtaç olabiliriz” mask
“Ekmeğe değil, buğdaya bile muhtaç olabiliriz”
YRP Derince, Esnaf Odası’nı ağırladı mask
YRP Derince, Esnaf Odası’nı ağırladı
YRP’li Bayır: 54. Hükümet’in %100’lük maaş zamlarını kimse unutmadı mask
YRP’li Bayır: 54. Hükümet’in %100’lük maaş zamlarını kimse unutmadı
Aras: Herzog, Erdoğan’ı yolcu etmeye gelmiş mask
Aras: Herzog, Erdoğan’ı yolcu etmeye gelmiş
YRP Derince’de eğitimlere devam mask
YRP Derince’de eğitimlere devam
“Refah’ın gelişi çarşambadan bellidir” mask
“Refah’ın gelişi çarşambadan bellidir”
“Hiçbir zaman aday olmadım, ama görevden de kaçmadım” mask
“Hiçbir zaman aday olmadım, ama görevden de kaçmadım”
“Yahudi’nin saltanatı devam etsin diye faiz ödeniyor” mask
“Yahudi’nin saltanatı devam etsin diye faiz ödeniyor”
“Derince Belediyesi’nin toplam borcu nedir?” mask
“Derince Belediyesi’nin toplam borcu nedir?”
YRP Derince: Tüm Derincelilere minnettarız   mask
YRP Derince: Tüm Derincelilere minnettarız  

15 Nis 2022 - 16:07 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.442.689 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aras: İlk seçimde kazanılacak ilk belediyelerden biri Kartepe mask
Aras: İlk seçimde kazanılacak ilk belediyelerden biri Kartepe
“Türkiye’de 2021’de 261 PTT şubesi tasarruf için kapatılmış” mask
“Türkiye’de 2021’de 261 PTT şubesi tasarruf için kapatılmış”
İYİ Parti’den Kandıralılar’a tebrik ziyareti mask
İYİ Parti’den Kandıralılar’a tebrik ziyareti
AKP meclis üyeleri kendi yaptıkları parka kendileri güldüler mask
AKP meclis üyeleri kendi yaptıkları parka kendileri güldüler
AKP Kocaeli Başkanlığı İftarı, 29 Nisan’da olacak mask
AKP Kocaeli Başkanlığı İftarı, 29 Nisan’da olacak
AKP’den peşpeşe canlı yayın kestiler açıklaması:  Korkmuyorsanız canlı yayını niye kesiyorsunuz? mask
AKP’den peşpeşe canlı yayın kestiler açıklaması:  Korkmuyorsanız canlı yayını niye kesiyorsunuz?
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL