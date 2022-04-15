Aras: İlk seçimde kazanılacak ilk belediyelerden biri Kartepe

Yeniden Refah Partisi’nin devam ettirdiği halkla kucaklaşma programının önceki akşamki durağı, İl Başkanı Mehmet Aras’ın da ikamet ettiği Kartepe ilçesi oldu. YRP İl Başkanı Aras, Kartepe İlçe Başkanı Hüseyin Bayır ve yönetimi ile Kartepe’yi turladı. İftarın hemen ardından başlayan ziyaretler sahura kadar devam etti. Ziyaret kapsamında Kartepe’de girilmedik esnaf, sivil toplum kuruluşu, kıraathane kalmadı. Bir dönem aynı bölgede belediye başkanlığı yapan İl Başkanı Mehmet Aras Kartepe’de halktan yoğun ilgi gördü. Aras kıraathane ziyaretlerinde ayakkabılarını çıkarıp sandalyelerin üzerine çıktı. Halka partisinin projelerini anlattı. Aras’ın sözü sık sık alkışlarla kesildi. Ziyaretlerin sonrasında açıklama yapan Aras; ilk seçimde Kocaeli’de kazanılan ilk belediyelerden birisinin Kartepe Belediyesi olacağını ifade etti.