Tüpraş’ta yeni bir dönem başlatıyor

Tüm süreçlerinde dijitalleşme ve inovasyona öncelik veren Türkiye’nin lider enerji şirketi Tüpraş, teknoloji yatırımlarıyla müşteri deneyimini de farklı bir boyuta taşıyor. Dijital ve sürdürülebilir rafinaj faaliyetleri kapsamında Tüpraş, müşterilerle temas ettiği tüm süreçlerinde uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi tasarlıyor.

TEMASSIZ SATIŞ PROJESİ

Bu kapsamda devreye alınan Kara Dolum Temassız Satış Projesi, Randevu Sistemi ve Sürücü Portalı Mobil Uygulaması, kara tankerlerinin dolum alanına girişini düzenleyerek teması azaltıyor ve beklemeleri de ortadan kaldırıyor. İlk olarak Aralık 2021’de İzmit Rafinerisi’nde devreye alınan Kara Dolum Temassız Satış Projesi’nin 2023 yılına kadar tüm rafinerilerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

TÜPRAŞ ÇÖZÜM MERKEZİ

Yeni devreye alınan TAS (Terminal Automation System-Terminal Otomasyon Sistemi) altyapısı, SAP sistemi, Sürücü Portalı ve Müşteri Portalı Randevu uygulaması ile entegre halde çalışabilen Kara Dolum Temassız Satış Dijital Platformu sürücü deneyiminin insan teması olmadan kiosklar, mobil uygulama ve Tüpraş Çözüm Merkezi aracılığı ile yönetilmesini sağlıyor. Rafinaj sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan Kara Dolum Temassız Satış Projesi’nin önümüzdeki dönem vagon, boru hattı ve deniz dolum süreçlerine entegre edilerek yaygınlaştırılması planlanıyor.

KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Sürücü Portalı Mobil Uygulaması ise sürücülerin gerekli bilgi ve duyurulara anında erişimine olanak sağlıyor. Çift taraflı ve kesintisiz iletişim imkanı sağlayan uygulama, sürücülerin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilmeye devam edecek. Bu sayede Tüpraş sisteminden sipariş açan müşterilerin ve sürücülerinin randevu sistemi ile verimli bir süreç yönetiminin sağlanması hedefleniyor.