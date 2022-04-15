15 Nis 2022 - 16:14- Ekonomi G: 15 Nis 2022 - 16:16

Kritik güvenlik açığı keşfedildi

Oxford Üniversitesi ve İsviçre’nin Armaruisse Federal Güvenlik Tedarik Kurumu araştırmacıları, elektrikli araçların şarj cihazlarıyla arasındaki ileti...
Kritik güvenlik açığı keşfedildi mask

Oxford Üniversitesi ve İsviçre’nin Armaruisse Federal Güvenlik Tedarik Kurumu araştırmacıları, elektrikli araçların şarj cihazlarıyla arasındaki iletişimi uzaktan kesmek için kullanılabilecek bir hack yöntemi keşfetti. Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Brokenwire olarak adlandırılan bu saldırı yönteminin, elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan Kombine Şarj Sistemi’ne (CCS) kablosuz bağlanmayı sağladığı için bugün kullanımda olan yaklaşık 12 milyon elektrikli aracı tehdit ettiğini belirtiyor.
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15 Nis 2022 - 16:14 - Ekonomi

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