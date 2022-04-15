15 Nis 2022 - 16:15- Ekonomi G: 15 Nis 2022 - 16:17

Otomobil satışı artıyor

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Mart Vasıta raporuna göre ayın en çok ilan verilen kategorisi Otomobil oldu. Otomobili; Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet takip etti.

Satılan otomobil sayısı, önceki ay olduğu gibi artmaya devam ederken, satışa sunulan araç sayısı da arttı. Yine rapora göre Mart ayında yaşı genç otomobillere olan talep arttı; satılan tüm otomobiller arasından 0- 3 yaş aralığındaki araçların payında artış gözlemlendi. Marka & Model sıralamasında ilk sırayı Renault – Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat Renault – Megane, Opel - Astra ile devam etti. Ford Focus ise 5. sıradan listeye girdi. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ve yine Nissan oldu.
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15 Nis 2022 - 16:15 - Ekonomi

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