Satılan otomobil sayısı, önceki ay olduğu gibi artmaya devam ederken, satışa sunulan araç sayısı da arttı. Yine rapora göre Mart ayında yaşı genç otomobillere olan talep arttı; satılan tüm otomobiller arasından 0- 3 yaş aralığındaki araçların payında artış gözlemlendi. Marka & Model sıralamasında ilk sırayı Renault – Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat Renault – Megane, Opel - Astra ile devam etti. Ford Focus ise 5. sıradan listeye girdi. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ve yine Nissan oldu.
15 Nis 2022 - 16:15- Ekonomi Güncelleme: 15 Nis 2022 - 16:17
Otomobil satışı artıyor
sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Mart Vasıta raporuna göre ayın en çok ilan verilen kategorisi Otomobil oldu. Otomobili; Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet takip etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.