Otomobil satışı artıyor

Satılan otomobil sayısı, önceki ay olduğu gibi artmaya devam ederken, satışa sunulan araç sayısı da arttı. Yine rapora göre Mart ayında yaşı genç otomobillere olan talep arttı; satılan tüm otomobiller arasından 0- 3 yaş aralığındaki araçların payında artış gözlemlendi. Marka & Model sıralamasında ilk sırayı Renault – Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat Renault – Megane, Opel - Astra ile devam etti. Ford Focus ise 5. sıradan listeye girdi. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ve yine Nissan oldu.