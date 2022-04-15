15 Nis 2022 - 16:17- Ekonomi G: 15 Nis 2022 - 16:18

Seçimi Öztürk kazandı

Son 4 yıllık dönemde ihracatını yüzde 142’lik artışla 318 milyon dolardan 771 milyon dolara çıkararak, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracat art...
Seçimi Öztürk kazandı mask

Son 4 yıllık dönemde ihracatını yüzde 142’lik artışla 318 milyon dolardan 771 milyon dolara çıkararak, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracat artış rekortmeni olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde seçim heyecanı yaşandı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu iki listeli seçime sahne oldu.

SEÇİM MAVİ LİSTENİN

8 yıldır Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Muhammet Öztürk’ün hazırladığı mavi liste 49 oyla seçimi kazanırken, Ayhan Ömeroğlu’nun Yönetim Kurulu Başkan adayı olduğu turuncu liste 44 oy aldı. Divan Başkanı Ramazan Abay olurken, Divan Katipliğini ise Efe Beşe ve Didem Ertopçu üstlendi.

15 Nis 2022 - 16:17 - Ekonomi

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