Seçimi Öztürk kazandı

Son 4 yıllık dönemde ihracatını yüzde 142’lik artışla 318 milyon dolardan 771 milyon dolara çıkararak, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracat artış rekortmeni olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde seçim heyecanı yaşandı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu iki listeli seçime sahne oldu.
SEÇİM MAVİ LİSTENİN
8 yıldır Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Muhammet Öztürk’ün hazırladığı mavi liste 49 oyla seçimi kazanırken, Ayhan Ömeroğlu’nun Yönetim Kurulu Başkan adayı olduğu turuncu liste 44 oy aldı. Divan Başkanı Ramazan Abay olurken, Divan Katipliğini ise Efe Beşe ve Didem Ertopçu üstlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.