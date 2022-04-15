Kocaeli’de 8 akaryakıt istasyonu sahibinden satılık

1 Ocak 2022 tarihinden 8 Mart 2022 tarihine kadar akaryakıt ürünlerinin fiyatı toplam 17 defa yükseldi. 67 günde en büyük artış 12 lira 9 kuruş ile motorine gelirken benzinde 8 lira 83 kuruşluk, LPG otogazda ise 2 lira 41 kuruşluk fiyat artışı yaşandı. 2011 yılında litresi 4,2 TL olan benzin fiyatı, 2022 yılının 7 Mart tarihinde 18,78 TL'ye ulaşarak 11 yılda yaklaşık 4 buçuk kat artış gösterdi. 6 Aralık 2021’den bu yana Türkiye’de benzinin litre fiyatı 9 lira 15 kuruş arttı. Bu artış %86'lık bir orana tekabül ediyor. 6 Aralık 2021'de litresi 9,63 TL olan benzinin fiyatı, 7 Mart'ta 18,78 TL oldu. Bununla birlikte 7 Mart 2022 tarihi itibarıyla dünyada benzinin ortalama litre fiyatı 1,29 dolar iken Türkiye’de ise 1,30 dolar seviyesindeydi.

TÜRKİYE’DE 457 AKARYAKIT İSTASYONU SATILIK

Akaryakıt fiyatlarının anormal derecede yükselmesi yakıt kullanan vatandaşlar kadar yakıt satan istasyonları da etkiledi. Giderlerin her geçen gün artması ve yapılan satışların giderleri karşılamaya yetmemesi nedeniyle mali sıkıntı yaşayan birçok akaryakıt istasyonu satışa çıkartıldı. Türkiye genelinde 457 akaryakıt istasyonu satışa çıkartılırken Kocaeli’de ise 8 akaryakıt istasyonu satılık olarak ilan yayımladı. Bunlardan 4’ü Gebze’de, 2’si Körfez’de, 1’i Kartepe ve 1’i ise İzmit’te bulunuyor. Satışa çıkartılan akaryakıt istasyonlarının satış bedeli ise 18 Milyon TL ile 188 Milyon TL arasında değişiklik gösteriyor.

“PİYASANIN DURUMU İÇLER ACISI”

Konuyla ilgili konuşan Kocaeli Ticaret Odası 13. Komite (akaryakıt) üyesi ve aynı zamanda Sitare Petrol ürünleri firmasının sahibi Cevat Yıldız, “Akaryakıt sektöründe Kocaeli’de yaklaşık 4 senedir faaliyet gösteriyorum. Piyasanın durumu şu an maalesef içler acısı. Bizler akaryakıt istasyonları olarak fiyatlardan öncelikle biz mağduruz. Bu fiyattan yakıt satmak çok zor. Satamadığımız zaman giderlerimiz sabitlendiği halde her geçen gün yükseliyor. Ama satış olmayınca akaryakıt istasyonları böyle tek tek satışa çıkıyor. Kapanan firmalar da var. Tam olarak bilmiyorum nereler kapandı ama duyuyoruz, görüyoruz ne yazık ki kapanan istasyonları” dedi.

“KAZANCIMIZ AZALIRKEN GİDERLERİMİZ ARTIYOR”

Akaryakıt fiyatları yükseldiği zaman istasyonların kar oranlarının düştüğünü belirten Yıldız, “İstasyonlarda sabit bir oran var. 5 lira iken de aynı kuruş hesabı ile kazanç sağlıyoruz. 20 liraları görünce yakıt, bizim yüzdesel olarak kar oranlarımız düşüyor. Bu sefer enflasyonun altında kalıyoruz ister istemez. Giderlerimiz malum, asgari ücret artıyor, elektriğe son olarak yüzde 127’lik zam geldi. Geçen sene 6-7 bin TL elektrik faturası ödeyen istasyonlar şu an 20-30 bin TL elektrik faturası ödüyor aylık. Ama kazanç kuruşumuz yine aynı” dedi.

“BU SÜRECİN DÜZELECEĞİNE İNANMAK İSTİYORUZ”

Son olarak Yıldız, “Şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ve düzeleceğine inanmak istiyoruz. İstasyonlar da maliyetlerinden kızmaya başladı. İnsanlar da asgari ücretle geçinemiyor artık. O yüzden iş bırakanlar da çok oldu. İş bırakanların yerine bazı istasyonlar personel almayarak tasarruf etmeye çalışıyor. Bu nedenle bizler akaryakıt istasyonları olarak fiyatların düşmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.