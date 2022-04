 ‘Matematiğin Her Hali Proje Bayrağı’ Necdet Calp İlkokulu’nda

Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Sınıf Öğretmeni Zeynep Derici ve 2/B sınıfı öğrencileri, Amasra Kaleşah İlkokulu’ndan gelen proje kapsamındaki ‘Matematiğin Her Hali Proje Bayrağı’nı teslim aldı. Proje kapsamında farklı illerdeki öğrencilerin minik elleriyle yaptıkları el baskısı bayrak Necdet Calp İlkokulu’nda dalgalandığını belirten Sınıf Öğretmeni Zeynep Derici, matematiği korkulacak bir ders olmaktan çıkarmayı ve sevdirmeyi hedefleyen proje ile matematiğin sadece sayılardan ibaret olmadığını, her alanda her şekilde öğrenilebileceğini ifade etti.

“DİĞER DERSLERLE ENTEGRE EDİYORLAR”

Derici, “Matematik dersini Türkçe, görsel sanatlar, hayat bilgisi ve müzik dersleriyle entegre ediyorlar. Yapmış oldukları güzel ve eğlenceli etkinliklerle 2/B sınıfı için matematik dersi artık daha kolay ve eğlenceli. Bu projenin kurucusu Kadriye-Cemil Yıldırım çiftine ve tüm proje ortaklarına başarılar diliyorum” dedi.