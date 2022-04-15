Anasınıfı minikleri, deneye deneye dünyayı öğreniyorlar

Karamürsel Atatürk Ortaokulu Anasınıfı’ndan ‘Deneye Deneye Dünyamız İçin El Ele’ projesi Türkiye’nin birçok şehrinden ve Azerbaycan’dan katkı sunan öğretmenlerle birlikte yürütülüyor. Anasınıfı Öğretmeni Ayşe Karademir Faiz, “Öğrencilerimizin bilinçlenmeleri ve farkındalık oluşturabilmeleri için konular deneyler yapılarak ve çeşitli disiplinler arası konu ve çalışmalarla somutlaştırılarak işlenmektedir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarımız, enerji tasarrufu ağaçlandırmanın önemi, ağacın, yeşilin ve bitkilerin koruyucu etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, geri dönüşüm, sürdürülebilir bir dünya için yapılan deneyler ve çeşitli disiplinler arası konu ve çalışmalarla, öğrenci-veli-öğretmen işbirliğiyle işlenmektedir” dedi.