Anasınıfı minikleri, deneye deneye dünyayı öğreniyorlar

Karamürsel Atatürk Ortaokulu Anasınıfı’ndan ‘Deneye Deneye Dünyamız İçin El Ele’ projesi Türkiye’nin birçok şehrinden ve Azerbaycan’dan katkı sunan öğretmenlerle birlikte yürütülüyor. Anasınıfı Öğretmeni Ayşe Karademir Faiz, “Öğrencilerimizin bilinçlenmeleri ve farkındalık oluşturabilmeleri için konular deneyler yapılarak ve çeşitli disiplinler arası konu ve çalışmalarla somutlaştırılarak işlenmektedir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarımız, enerji tasarrufu ağaçlandırmanın önemi, ağacın, yeşilin ve bitkilerin koruyucu etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, geri dönüşüm, sürdürülebilir bir dünya için yapılan deneyler ve çeşitli disiplinler arası konu ve çalışmalarla, öğrenci-veli-öğretmen işbirliğiyle işlenmektedir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.