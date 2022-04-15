Körfez Tütünçiflik Sahili Nazende Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Fırat Türker’in eşi Selin Kaya Türker onuruna düzenlediği programa Türker ailesinin büyükleri Nuran-Nevzat Türker çifti, Selin hanımın annesi Sevim Kaya, biricik oğulları Çağan Fırat, Kocaeli Üniversitesi Strateji Bilim Alanı Uzmanı Sadi Özbağ, eşi KOÜ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Gönül Kaya Özbağ, KÖGYARDER Başkanı Tugay Polat, iş ortakları Aytek Terzi, Duygu Terzi, İzgaz Operasyon Müdürü Levent Kırca ve ailesi, iş insanı Cengiz Yıldırım ve ailesi, eski Körfez Belediyesi Meclisi Üyesi Muhammet Hamarat katıldı. Doğum gününün Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftarda bir araya gelen konuklar, Selin Kaya Türker’in mutluluğuna ortak oldular.
15 Nis 2022 - 16:28- Gündem Güncelleme: 15 Nis 2022 - 16:29
Selin Türker’in doğum günü sevenlerini bir araya getirdi
Körfez ilçenin renkli simalarından olan, Du&Se Home Tuhafiye’nin ortaklarından Selin Kaya Türker’in doğum gününde verilen iftar, Kaya ve Türker aileleriyle dostlarını bir araya getirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.