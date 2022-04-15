15 Nis 2022 - 16:28- Gündem G: 15 Nis 2022 - 16:29

Selin Türker’in doğum günü sevenlerini bir araya getirdi  

Körfez ilçenin renkli simalarından olan, Du&Se Home Tuhafiye’nin ortaklarından Selin Kaya Türker’in doğum gününde verilen iftar, Kaya ve Türker aileleriyle dostlarını bir araya getirdi

Selin Türker’in doğum günü sevenlerini bir araya getirdi   mask

Körfez Tütünçiflik Sahili Nazende Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Fırat Türker’in eşi Selin Kaya Türker onuruna düzenlediği programa Türker ailesinin büyükleri Nuran-Nevzat Türker çifti, Selin hanımın annesi Sevim Kaya, biricik oğulları Çağan Fırat, Kocaeli Üniversitesi Strateji Bilim Alanı Uzmanı Sadi Özbağ, eşi KOÜ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Gönül Kaya Özbağ, KÖGYARDER Başkanı Tugay Polat, iş ortakları Aytek Terzi, Duygu Terzi, İzgaz Operasyon Müdürü Levent Kırca ve ailesi, iş insanı Cengiz Yıldırım ve ailesi, eski Körfez Belediyesi Meclisi Üyesi Muhammet Hamarat katıldı. Doğum gününün Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftarda bir araya gelen konuklar, Selin Kaya Türker’in mutluluğuna ortak oldular.

15 Nis 2022 - 16:28 - Gündem

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