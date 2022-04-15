77 yaşındaki Murat dede imrendiriyor    

Darıca’da yaşayan 77 yaşındaki Murat Altun, spor azmiyle günde 15 kilometre koşarak gençlere taş çıkarıyor. Altun, doktorların spor yapmazsa hasta olacağını söylemesi üzerine her gün koşmaya başladı. Günde 15 kilometre koşmayı ihmal etmeyen 15 torun sahibi Altun, Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen maratonlara katılarak 200’e yakın madalya ve çok sayıda kupa biriktirdi. Azmiyle adeta gençlere taş çıkaran Altun, koşmadığı zamanlarda bacaklarının ağrıdığını söylüyor. Koşmaktan lezzet aldığını ifade eden Murat Altun, "Günde 10-15 kilometre koşuyorum. Koşmazsam rahat etmem. Gençlere örnek olması için tavsiye ediyorum. Sağlığım ve ömrüm yerinde olana kadar koşacağım" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.