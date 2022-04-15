77 yaşındaki Murat dede imrendiriyor    

Darıca’da yaşayan 77 yaşındaki Murat Altun, spor azmiyle günde 15 kilometre koşarak gençlere taş çıkarıyor. Altun, doktorların spor yapmazsa hasta olacağını söylemesi üzerine her gün koşmaya başladı. Günde 15 kilometre koşmayı ihmal etmeyen 15 torun sahibi Altun, Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen maratonlara katılarak 200’e yakın madalya ve çok sayıda kupa biriktirdi. Azmiyle adeta gençlere taş çıkaran Altun, koşmadığı zamanlarda bacaklarının ağrıdığını söylüyor. Koşmaktan lezzet aldığını ifade eden Murat Altun, "Günde 10-15 kilometre koşuyorum. Koşmazsam rahat etmem. Gençlere örnek olması için tavsiye ediyorum. Sağlığım ve ömrüm yerinde olana kadar koşacağım" dedi.