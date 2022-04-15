15 Nis 2022 - 16:35- Spor G: 15 Nis 2022 - 16:37

Darıca’ya ağır fatura çıkacak!  

Son maçında sahasında Bayrampaşaspor ile 0-0 berabere kalan Darıca Gençlerbirliği, maç sonunda yaşanan olaylar nedeni ile disipline sevk edildi. Kul...
Darıca’ya ağır fatura çıkacak!   mask

Son maçında sahasında Bayrampaşaspor ile 0-0 berabere kalan Darıca Gençlerbirliği, maç sonunda yaşanan olaylar nedeni ile disipline sevk edildi. Kulüp “Çirkin ve kötü tezahüratı” nedeni ile futbolculardan Fahrettin Bıyıklı ve Ender Alkan “Rakip futbolcuya saldırısı” Kulüp Doktoru Taylan Karslı ise “Hakem soyunma odası koridorundaki hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

 

15 Nis 2022 - 16:35 - Spor

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