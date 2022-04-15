15 Nis 2022 - 16:38- Gündem G: 15 Nis 2022 - 16:39

Sarı işçiye sordu işçi evet dedi, yüzde 40 zam

 Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu endüstri masasında bugün verilen yüzde 40'lık zam teklifi işçiye soruldu. İşçi görüşülen teklifi coşkuyla karşıladı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Sarı işçiye sordu işçi evet dedi, yüzde 40 zam mask
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Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren Brisa, Pirelli, Prometeon fabrikaları ile toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri 10 Şubat'ta başlamıştı. Bugün ise görüşmelerin 8'nci ayağı gerçekleştirildi. Görüşme sonunda Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Brisa Pirelli ve Prometeon ile anlaştıklarını ve son kararı işçilere sordu. Kartepe’de bulunan Pirelli Fabrikası’nda işçilerle bir araya gelen Başkan Sarı, “2022 yılının Ocak ayında başlayan görüşmelerimizi asgari ücretin belirlenmesinden dolayı biraz uzattık. Biz asgari ücreti görelim dedik” dedi.

Bu bir plandı

Sarı, “Biz şu konunun özellikle altını çizmek istiyoruz. Bizden önce görüşme yapan sendikacı arkadaşların ilk 6 ayda istedikleri yüzde 30 ve 35 idi. Enflasyondan dolayı revize etmek istediler. 2021 Temmuz ayı ile Ocak ayı arası enflasyon yüzde 25'di. Biz bunu görmek istedik. Bu bir stratejiydi. Biz yüzde 50 isteyeceğiz dedik. Bu bir plandı. Bunu gördük ve daha sonra değerli sendikacı arkadaşlarımızın toplu sözleşmeleri revize ettiler. TÜİK’in açıkladığı enflasyon değerleri piyasayı karşılamadığı için yüzde 50 zam istedik. Yaklaşık 25 yıldır bu sendikada görev yaptım. Böyle bir toplu sözleşme bir iki defa olmuştur” dedi.

İstediğimiz rakamı aldık

Son olarak Sarı, “Bu toplu sözleşmede geçmiş dönemlere nazaran satın alma gücünü korumaya değil satın alma gücümüzü yükseltmek adına strateji belirledik. Bu şekilde değerlendirme yapmak suretiyle toplu sözleşme suretinde masada yoğun görüşmelere yaptık. Fabrikada istediğimiz rakamları aldık. Bu sözleşmeyi kabul ediyor musunuz?” İşçiler hep bir ağızdan kabul ettiklerini söyledi. Sarı, “İkinci, üçüncü ve dördüncü aylarda aldığınız zamlar karşısında bizlere teşekkür edeceksiniz. Bu söyleşmeyi ekip olarak imzaladık. İhtilat paralarında sorun vardı onu da hallettik” şeklinde konuştu. 

15 Nis 2022 - 16:38 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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