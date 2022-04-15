Hürriyet iddiaları belgeleri ile yanıtlayıp yüklendi “Büyüakın’ın 2 kuzeni belediyede işe mi girdi?”

İzmit Belediye Meclisi Nisan ayında görüşülen denetim komisyonu raporu tartışmaları devam ediyor. AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş İzmit Belediyesinden yüklü miktarda iş alan firmaların Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in seçilmesinin ardından kurulduğunu ve bu firmalara 50 milyon liraya yakın bir rakam ödendiğini söyledi. AKP’nin iddiaları arasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yeğenine 1 buçuk milyon liralık iş verdiği iddiası da yer almıştı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumhur İttifakı’nın iddialarına yanıt verdi.

“AĞZI OLDUĞU KADAR BEYNİ OLANLAR KONUŞABİLSE”

Bugün sizlere güzel şeyler anlatacağız diyerek konuşmasına başlayan Başkan Hürriyet vereceği bütün bilgilerin belgeye dayalı olduğunu ifade etti. Hürriyet, “Bugüne kadar sadece iddia eden ama iddiasını ispatlama mantığından uzak, ben yalanımı atayım da birileri belki inanırdan ziyade yalanları belgelerle boşa çıkaracağız. Her meclisimiz çok aksiyonlu. Ağzı olduğu kadar beyni olan da konuşabilse demiştim. Keşke beyinlerle savaşabilseler ama silahsızlar. Sadece iftira atıyorlar, yalan söylüyorlar. Yalan yuva yapmış. Olmayan şeyleri, iftiraları boşa çıkarmaktan yorulduk” ifadelerini kullandı.

“ÇÖPTEN BİLE SORUŞTURMA YİYORUM”

Denetim komisyonunda olmayan şeyleri söylediklerini ifade eden Hürriyet, “Öyle bir noktaya geldi ki suç isnadına geldi. Ben bir çöpten bile soruşturma yiyorum. Maden bu kadar suç işledik niye yargıya gitmiyorlar. Sürekli bize kayyım atamak için uğraşan bir güruhla uğraşıyoruz. Bu kadar yolsuzluk olacak ve bize hiç müfettiş gelmeyecek. Şaşkınlıkla, izliyoruz, okuyoruz. İlk gün söyledik. Açıklayın, isim verin dedik vermediler. En çok hepinizin üzerinde durduğu şey. Başkan Hürriyet öz yeğenine iş verdi. Hepiniz önce böyle bir başlık attınız. Yarın açıklama yapacağım dedi konu bu sefer iddia olarak açıklandı. Bazılarını ekrana veremeyeceğim” dedi.

“BENİM 3 YEĞENİM VAR ONLAR DA ÇOCUK”

Kendi soy kütüğünü yazılı olarak çıkartan Hürriyet, “Benim de soy kütüğümde öğrendiğim şeyler var. Elimde bulunan benim, eşimin ailemin soy kütüğünü içeren bilgilerimiz. Buna eşim de dahil. İddia edilen soy isimleri benim bu soy adlarda asla ve asla öz yeğenim yok. Benim bir tane yeğenim var o da 6 yaşında. Eşimin bir kardeşi var. Onun da iki çocuğu var. Onlar da 9-10 yaşlarında. Öz olarak birinci derecede bizim toplamda 3 yeğenimiz var. İkinci dereceye baktık. Onlarda da bahsi geçen isimler, kendimiz için gururla söylüyorum. Bu isimler yeğenimiz değil. Üçüncü kuşak, dördüncü kuşak, beşinci kuşağa kadar baktık” dedi.

“ADEM İLE HAVVA’DA HEPİMİZ AKRABAYIZ”

İddialarda geçen isimlerin farklı memleketten isimler olduğunu ifade eden Hürriyet, “Bahsi geçen Koral Altın Ağrılı. Ağrı Koray ile Tekirdağlı ile Zekiye ile akrabaysam ben nereliyim. Adem ve Havva’ya kadar gidersek akrabayız. Ben de sorular soracağım. Bazılar bazılarının altında kalacak kadar akraba ilişkileri var. Bir nişan fotoğrafı gösteriyorlar. Sizin hiç çevrenizde, kardeşim, ablam, amcan öz olmasa bile yeğenim dediğim insanlar yok Mu? Ben milletvekilliği yaptım. Bir sürü düğüne gittik. Canım yeğenim diye paylaştık öz yeğeniniz mi oluyor? Bunlar şimdi benim akrabam mı oldu? Sadece bir haber metnine dayanarak Başkan Hürriyet öz yeğenine 1 buçuk milyon lira para aktardı iddiası bir gündür söylemde” şeklinde konuştu.

“BİZ SALAK MIYIZ AÇIKLAYALIM?”

İddiaları ortaya atanları belgeleri ile kanıtlamaya davet eden Hürriyet, “Adliye orada yapamadığınız yürüyüş yolu orda. Yürüye yürüye adliyeye gidip şikayet etsinler. Çöp soruşturması için adliyeye gidenler bunlar için de gitsin. Bu iddialar için gerekli bütün haklarımı kullanacağım. Tek tek dava açacağım. Herkes haddini bilecek. Bizim burada anamız ağlıyor. Her şeyi didik didik ediyoruz. Koray Altın bu kentin evlatlarından biri. Bu kentte ticaret yapıyorlar. Bu insanların ticari hakkı ile oynamaya kimin hakkı var. Biz şimdi onlarla birlikte filim çekiyor. Bunu alanen haber yaptırıyoruz. Biz salak mıyız bunları açıklayalım. Açık açık söylüyoruz zaten. Nasıl akrabam olabilir” dedi.

“KİŞİ BAŞI 150 LİRA ALIYORLAR. BU MU RANT”

Akraba iddialarına cevap veren Hürriyet, “Seki Köstekli’nin ortağı olduğu Özek firması. Velev ki yeğenim. Yaptığı işi söylemek istiyorum. Yaptığı iş çay simit İzmit programı. Bir dönem PR araştırması yapmışız. Aldığı iş toplamda 397 bin lira. Hani 1 buçuk milyon lira nerde? Ben belge ile konuşuyorum. Koray Altın’ın diğer işlerini de etkiliyor. Sanki benim öz yeğenim ben bunlara iş vermişim de vermişim gibi davranıyorlar. İsimlerden biri Hakan Ural. Bizim 11 kişiden oluşan bando hizmeti almışız. Hakan kardeşim de bu bando da yıllardır çalışan bir sanatçı. Bu bando hafta bir gün kentte gezip bayrak töreni yapıyor. Kişi başı verdiğimiz para 150 lira. Ayda 4 kere çalıyorlar. Kişi başı 600 lira. Yılda 7 bin lira yapıyorlar. Yeğenime 7 bin liralık iş mi vermişim. Velev ki yeğenim olsun köpürte köpürte yazdılar da çizdiler. Ben de çok güzel okurum. Belleğime yazdım. O iddiaları söyleyen arkadaşlar iddialarını belge ile ispat etsin” ifadelerini kullandı.

“BİRİLERİ İSTİYOR Kİ SADECE AKP’LİER İŞ YAPSIN”

Sözlerine devam eden Hürriyet, “Şöyle bir iddiada bulundular. CHP’li bir meclis üyeniz size fatura kesti mi? İş yaptı mı diye? Araştırdık. Kendilerine de sorduk. Bahsettikleri meclis üyesi Kartepe Meclis Üyesi Hasan Bayrak. Eşme Tarımın sahibi. İzmit Belediye meclis üyesi değil. Sadece İzmit Meclis üyesi iş yapamaz. Etik ve hukuk olarak aykırı değil. Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi eşme Tarımdan alışveriş yapıyor. Biz meclis üyemiz diye 10 liralık malı 100 liraya almıyoruz. Birileri istiyor ki sadece AKP’liler iş yapsın. Ülkeyi karpuz gibi ikiye böldüler. Bu memlekette AK Partililer dışında insanlar ekmek yemeyecek mi?” dedi.

“ŞİMDİ BUNUN HESABINI VERSİNLER”

Geçmiş dönemde yapılan “yolsuzluklara” değinen Hürriyet, “Benden önce bir alım yapılmış. Nevzat Bey döneminde. AKP Parti Maltepe ilçe yöneticinin sahibi olduğu bir firmadan zirai ilaç malzemeleri alınıyor. Bu malzemelere öyle bir para ödeniyor ki 1 liraysa 5 lira ödeniyor. Aynı üründen biz 2020 yılında 2 yıl önceki fiyattan almışız. Şimdi çıksın birileri bunun hesabını versin. Yolsuzluk arıyorsanız yolsuzluk burada” dedi.

“BİN LİRALIK YOLSUZLUK MU OLUR?”

Muharrem Tutuş’un şoförünün kayınpederine paralar aktardı iddiasına gülerek cevap veren Hürriyet, “En büyük yolsuzluğu herhalde şoförüm yapıyor. Kayınpederi yıllardır bu kentte esnaflık yapan çok şerefli onurlu bir abimiz. Kamuya çok fazla iş yapmaz. 2021 yılında çok küçük bir alım için bin 36 liracık yemek almışız. Bin 36 lira için mi yolsuzluk yapmışız. Bir esnafı bu kadar yıpratmanın anlamı var mı? Esnaf lokantası bu adam. Ben rica etmişim. Bu adamcağız kar bile koymadı. Yazıktır” dedi.

“KİM RANT ARIYORSA ANLINI KARIŞLARIM”

Hürriyet konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “En çok da üzerine durdukları şey açık ihaleli işler. Bunlara bile böldünüz dediler. Fethiye Caddesi çalışmamızı. Düzgün bir şekilde yapılmış bir proje. Koskaca Büyükşehir belediye başkanını bile kendi çamurlarına ortak etmeye çalıştılar. Fethiye Caddesi projesi açık ihale yapılmıştır. Kim bura rant diyorsa anlını karışlarım. Herkes haddini bilecek derken belge ile söylüyorum. Şuanda da o kadar iyi gidiyor ki birilerini rahatsız eden de bu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 37 milyonluk ihaleyi göz göre göre davet usulü yaptı. İhaleye girmeyen biri dava açtı kazandı.

“BUNU SÖYLEYEN VALİLİK YAPMIŞ BİR İSİM”

Başkan dün çıkıp bunu davet usulü yapmamak ahmaklıktır dedi. Üstüne bizim ihalemizin davet usulü olduğunu iddia etti. Biz davet usulü yapmamak ahmaklıktır deseydik şuanda bize kayyum atanmıştı. Sayıştaycılar saçmalıyor deseydik içişleri bakanlığı kapımızdaydı. Üstelik bunu valilik yapmış bir isim. Özellikli işler nasıl kişilere verilir anlattı. Taş döşemenin nasıl bir özelliği olabilir. Kaldı ki mahkeme iptal etmiş. Mahkeme kararına rağmen Sayıştaycılar saçmalıyor demeyi aklınız alıyor m? Paranın gücü önünde eğilmeyen, kalemini, onurunu satmayan gazeteci arkadaşlarımı saygı ile selamlıyorum. Eğer biz bunu deseydik. İhale üstüne ihale alanların sahibi olduğu gazeteler. Şunları görmezden gelenler, tek kelime etmeyenler bizi olmayan şeye linç kampanyasına tutuyorlar.

“BİLİYORDUN DA NİYE İFTİRA ATTIN”

Sürekli yalanlar ile boğuşuyoruz. Sürekli bir linç kampanyası var. Yalanlar er ya da geç çıkıyor. Bizi 2 yıl önce linçe uğratacak Fethiye Köyünde camiye ayakkabı ile girdiniz diye ahlaksızca vicdansızca iftira attıkları gün. Peki ne oldu? 2 yıl sonra Salı günü mecliste bu iddiayı ortaya atan meclis üyesi ne dedi? Ben oranın cami olmadığını bilmeyecek kadar aptal mıyım dedi? Biliyordun da niye iftira attın. Bu nasıl bir vicdandır. Bir Allah’ın kulu da bu yalanı niye attın demedi. Fethiye köyü halkına Ak Partinin ve MHP’nin özür borcu var. Her zaman başlarına kakacağım. O insanlara hakaret ettirdiler. Geçen sene de aynı iftiralar” dedi.

“ALİ GÜNEY’İN AKRABASI GÖLKAY’I İŞLETMİYOR MUYDU?”

Gölkay Park iddialarına cevap veren Hürriyet, “Sürekli Gölkay Park diyorlar. Kamu zararı var diyorlar. AKP İlçe Başkanı Ali Güney’in akrabası Nuri Güney işletmiyor muydu burayı? Kim o hale getirdi orayı. Sürekli kaçak yapı yaptılar. İlk karda çöktü. Milletin parasıydı orası. Ben size bir kamu zararı göstereyim. Bir hafriyat meselesi var. Bir hafriyat şirketi ile anlama yapılıyor. Başkan yardımcısı İbrahim Bulut’un imzası ile devam ediyor. Sonra iş tıkanıyor. Büyükşehir engelliyor. Firma zarar davası açıyor. 800 bin lira o dönemin parası ile kamu zararı olarak firmaya ödeniyor. 3 yol meydanını hatırlayın. Kimseye sormadan 2 milyona direk diktiler sonra yıktılar. Kamu zararı budur.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞE DOSTA MI DAĞITTI”

Doğrudan temine yolsuzluk dediler. Buna cevabı büyükşehir belediye başkanı verdi. Geçtiğimiz sene yüzde 2 aştık. Toplamda 26 milyon doğrudan temin rakamını yolsuzluk gibi anlattılar. Bu sene yine aynı şey. Şimdi de 50 milyonu eşe dosta dağıttılar diyorlar. Şimdi de aynı mantıkta eşe dosta dağıttılar diyorlar. Kartepe belediyesi 22 milyonu eşe dosta mı dağıttı? Gölcük Belediyesi 30 milyonluk doğrudan temini eşe dosta mı dağıttı? 37 milyonluk ihaleyi büyükşehir belediye başkanı eşe dosta mı dağıttı?

“AK PARTİLİLER GÜLMÜŞ”

Gülümse kafe. Eskiden 4 bin 50 lira kira geliri vardı. Şimdi kaliteli bir mekan olarak hizmete sunduk. En kötü gününde günlük cirosu 10 bin lira. Ayda en az 300 bin lira para yapar. En az 100 bin lira temiz parası var. Ben bunu mecliste söylediğimde AK Partili arkadaşlar gülmüş, aylık ciro zannetmiş. Yıllarca işletmeleri 3 kuruşa verenler, kamu zararı ise buyurun size belgeleri ile. Onların döneminde bunların kiracılarının kimiler olduğunu da biliyoruz. Akçakoca’daki milyonlar harcanan konakları bin 250 liraya kiraya vermişler. İddialarına ispatlamazlarsa şereflerine haysiyetlerine söyleyecek bir şey yok. Bu kadar bürokrat var. Kimsenin makam aracı yok. Kendi arabaları ile geliyor. Araç lazımsa havuz sisteminden araç alıp işleri bitince teslim ediyor. Diğer belediyelere bakın. Makam saltanatı.

“İFTİRA KUVVETLERİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR”

Kapının önünde olan arabam kendi arabam. Bir kuruş bile akaryakıtını belediyeden almadım. Kendi cebimden ödüyorum. Her ay kredi kartım 40 bin 45 bin lira geliyor. Bu kredi kartı borcunda sadece benzin faturaları var. Zamanında BMW kiralayanların hakkıydı da bizim değil miydi? Bu sene bir gram hata olmadığı halde yalanlarla eleştirdiler. Hatırla gazetesini hatırların. Bunları dağıttılar. 2 yıl sonra aynı başlığı atmak için sizin bugün attığınız manşetleri bu gazeteye basıp dağıtacaklar. İftira kuvvetleri gibi çalışıyorlar” dedi.

GÜNGÖR ARSLAN CİNAYETİ

Şimdi sorma sorusu bizde diyerek geçmiş dönem ve şimdiki dönemde AKP’lilerin yaptığı işleri anlatan Hürriyet, “Mesela kent meydanı ihalesi. Haldızlara verilen kent konutlar. Haldızlara verilen ihaleler tesadüf mü? Mesela Cedit İhalesi. Ne oluyor da sürekli iptal iptal. Daha ihalesini bile yapamadılar. Yürüyüş yolu ihalesini üstüne örtemezler. Bunu millete açıklamak zorundalar. Bu kentte bir gazeteci öldürüldü. O dosyada bir avukat tutuklandı. Bir avukatı tutuklamak o kadar kolay değildir. Gazeteci cinayetinde tutuklanan avukata verilen reklam ihaleleri neden açıklanmıyor. Nasıl verildi bu ihaleler. Niye sormuyorsunuz? Nasıl verildi bu ihaleler.

“HANGİ YÜZLE HESAP SORUYORLAR”

Kendi akrabalarını damatlarını seçime iki gün kala memur yapmadılar mı? Bu arkadaşlar hangi yüzle hesap soruyorlar. Kendileri yapıyor ve bize mal etmeye çalışıyorlar. Ali Sağlık’ın oğlu kandıra belediyesinde bir günde memur yapılıp ihalelerin başına konulmadı mı? İstifa etti şimdi tekrar sözleşmeli yaptılar. Bizim nikomedia akrabalarımıza kadar gidiyorlar. Kendilerinin birinci derece oğlu

BÜYÜKAKIN’A TORPİL İDDİASI

Büyükşehri belediyesi başkanı Karamürsel’de 2 yeğenin işe almadı mı? Uzak akrabalara gidersek kimse iş yapamaz. Biz de soralım o zaman. İnsanların ihtiyacı vardır alındı. Birinci derece olduğunu iddia etmiyorum. Akraba olamayanları bana yamıyorlar. Buna da baksınlar. Güray Oruç. Nevzat Doğan’ın damadı. Hala Başkan Yardımcısı Kadrosunda Başkan yardımcılığı yapmadan 3 yıldır o maaşı alıyor. Nevzat Doğan’ın yeğenleri bu belediye çalışmıyor mu? Nevzat Doğan’ın abisinin oğlu belediyeye iş yapmadı mı? Dilovası Belediye Başkanın akrabalarına verdiği 1 milyon liralık işi neden açıklamadı.

“AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ BÜYÜKŞEHİR’E FATURA KESTİ”

Başkanın akrabası körfez belediyesin hasılatı alıp kaçtı. Başkan ne dedi? Parayı ödedi. Renkli asfalt konusu. Ticari sır diye açıkladılar. Körfez meclis üyesi belediyenin tellerine evine götürürken haber yapıldı. Kim bunun hesabını sordu. Kim yargıya taşıdı. Yine yakın zamanda körfez belediye başkanın yakını kendi arazisine belediyenin arazini kattı. AK Partili Milletvekillerinden bir tanesinin kardeşi 2015 yılında İzmit Belediyesine yol malzemesi sattı mı? Daha bomba bir şey söyleyeceğim. İzmit Belediyesinin meclis üyeleri arasında AK Partili meclis üyelerinden bir tanesini eşi üzerinden doğrudan temin ile çok sayıda fatura büyükşehir belediyesine kesildi mi? Kesilmedi mi? En son 10 Mart ile 23 Mart arasında.

“ANAMI AĞLATTILAR”

Eski AKP il başkan yardımcısı hala Kocaeli Büyükşehir Belediyesine mal vermeye devam ediyor mu? Bu arkadaşlar fırsatını bulduğu için mi eşe dosta dağıtıyorlar. Canlı yayın kesildi diyorlar. Basın yayına söylüyorum. İnternetiniz düzgün ayarlayın . Diğer belediyelere sesleniyorum. Niye canlı yayın yapmıyorsunuz. Her şeyi yapıyor bu arkadaşlar ama utanmayı beceremiyor. Ben kamyon satın alırken anamı ağlattılar. 1 yıl sürdü o kamyonları almak. Şimdi o araçların bedeli 70 milyon en az. O araçları kiralasaydım ayda 5 milyon kira ödüyordum.