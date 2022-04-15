Bora Aydın, Atılımspor’da

Başarılı antrenör Bora Aydın, 2. Amatör Lig takımlarından Körfez Atılımspor’un başına geçti. Aydın bu kulüpte daha önce de görev almıştı. Uzun yıllar amatör liglerde futbol oynayan Bora Aydın, antrenörlük kariyerine de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Futbola Gübretaş alt yapısında başlayan, Demirspor, Derince Gençlerbirliği, Derince Atılım, Derince Belediye, Derince Birlik, Suadiye, Hereke Yıldızspor, Mollafenarispor gibi takımlarda forma giyen Bora Aydın, teknik anlamda bilgi birikimlerini bundan böyle Atılımspor için sunacak. Aydın hedefinin takıma iyi ve doğru futbol oynatmak olduğunu belirtti ve centilmenlikten taviz vermeyeceklerini ifade etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.