Bora Aydın, Atılımspor’da

Başarılı antrenör Bora Aydın, 2. Amatör Lig takımlarından Körfez Atılımspor’un başına geçti. Aydın bu kulüpte daha önce de görev almıştı. Uzun yıllar amatör liglerde futbol oynayan Bora Aydın, antrenörlük kariyerine de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Futbola Gübretaş alt yapısında başlayan, Demirspor, Derince Gençlerbirliği, Derince Atılım, Derince Belediye, Derince Birlik, Suadiye, Hereke Yıldızspor, Mollafenarispor gibi takımlarda forma giyen Bora Aydın, teknik anlamda bilgi birikimlerini bundan böyle Atılımspor için sunacak. Aydın hedefinin takıma iyi ve doğru futbol oynatmak olduğunu belirtti ve centilmenlikten taviz vermeyeceklerini ifade etti.