15 Nis 2022 - 16:53- Spor G: 15 Nis 2022 - 16:54

Eduardo Sepulveda zirvede devam ediyor  

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye) 4’üncü etabı geride kaldı. TUR’un 152.1 kilometrelik İzmir-Manisa tırmanış etabını Dr...
Eduardo Sepulveda zirvede devam ediyor   mask

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (Tour of Türkiye) 4’üncü etabı geride kaldı. TUR’un 152.1 kilometrelik İzmir-Manisa tırmanış etabını Drone Hopper – Androni takımından Eduardo Sepulveda  3 saat 48 dakika 38 saniye ile kazandı.

 

NAIRO QUINTANA NE YAPTIYSA OLMADI

Arjantinli bisikletçi bitişe 4 kilometre kala müthiş bir atak yaptı ve çizgiye tek başına geldi. Tırmanış etabının favorisi Arkea Samsic takımının Kolombiyalı sporcusu Nairo Quintana ise öndeki rakibini yakalamak için büyük bir çaba sarf ettiyse de başarılı olamadı. Bisikletçiler Kraliçe Etabı olarak adlandırılan Manisa’nın Spil Dağ’ına 14 kilometrelik bir tırmanışla geldi. Sprinterlerin hayli zorlandığı tırmanış etabı, yokuşçu sporcuların öne çıktığı bir yarış oldu. Bu yarışın başlangıcın Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

 

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15 Nis 2022 - 16:53 - Spor

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