15 Nis 2022 - 16:55- Spor G: 15 Nis 2022 - 16:57

KOÜ çalışanlarına bir kupa daha  

Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Derneği’nin düzenlediği Merhum Özer Çimşir Futbol Turnuvası Kocaeli Üniversite Hastanesi Çalışanları ve Derince Eğiti...
KOÜ çalışanlarına bir kupa daha   mask

Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Derneği’nin düzenlediği Merhum Özer Çimşir Futbol Turnuvası Kocaeli Üniversite Hastanesi Çalışanları ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Ameliyathane takımlarının oynadığı final müsabakasında Kocaeli Üniversite Hastanesi çalışanları birinci oldu. KOÜ adına kupayı Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e teslim etti.

 

15 Nis 2022 - 16:55 - Spor

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