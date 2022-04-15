KOÜ çalışanlarına bir kupa daha  

Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Derneği’nin düzenlediği Merhum Özer Çimşir Futbol Turnuvası Kocaeli Üniversite Hastanesi Çalışanları ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Ameliyathane takımlarının oynadığı final müsabakasında Kocaeli Üniversite Hastanesi çalışanları birinci oldu. KOÜ adına kupayı Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e teslim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.