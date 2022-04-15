Hürriyet, iftiralarda bahsi geçen isimleri tek tek tanıttı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Herkes haddini bilecek. Bizim burada 3 yıldır anamız ağlıyor. Her şeyi didik didik ediyoruz. Titiz davranıyoruz. Koral Altın bu kentin insanlarından bir tanesi, bu kentin evladı ve iş yapıyor. Eşi bu kentte sanatçı. Bu ülkenin sanatçısı. Birçok sanatçıyla yıllardır iş yapıyorlar. Biz varız diye iş yapmıyorlar. Bu insanların ticari hayatıyla oynamaya kimin hakkı var? Şuanda onlarla birlikte Leyla Hanım filmini çekiyoruz. Biz bunu alenen haber yapıyoruz. Biz salak mıyız yeğenimiz olacak ve biz alenen bunu haber yapacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu aklınız alıyor mu? Biz zaten açık açık yazıyoruz yapımcılığını İzmit Belediyesi ve genel idari yürütümünü Koral Altın ve firması tarafından yürütüldüğünü. Nasıl akrabam olabilir? 1,5 milyondan bahsediyorlar.



İFTİRA ÜSTÜNE İFTİRA

Bahsettikleri kişi Zekiye Köstekli’nin ortağı olduğu Özek firması. Velev ki yeğenim ortağı olduğu Özek firmasının yaptığı işi size söylemek istiyorum. Yaptığı iş Çay Simit İzmit programımız ve basın yayın çalışmalarımızın yoğun olduğu dönemlerde birkaç PR çalışması yapmışız. Tabi biz her firmanın ortağı kimdir bilme şansına sahip değiliz. 19 bin evrak geçti sadece geçtiğimiz sene elimizden. Aldığı iş toplamda 397 bin TL. Hani 1,5 milyon nerede? Ben resmi belge ile konuşuyorum. Öyle bir uyanıklık yapmışlar ki Koral Altın’ın diğer işlerini de buna yüklüyorlar. Sanki hepsi benim akrabam, öz be öz yeğenim ve ben bunlara toplamda vermişim de vermişim. 397 bin lira için iftira üstüne iftira.



İŞTAHLA KÖPÜRTE KÖPÜRTE YAZDILAR, ÇİZDİLER

İsimlerden bir tanesi Hakan Oral. Biz bir sene boyunca bando hizmeti almışız. 11 kişiden oluşan İzmit’in çocukları. Hakan kardeşim de bu bandoda bu kentin müzisyeni olarak ulusal ve yerel bir sürü sanatçıyla yıllardır çalışan bir sanatçı olarak bu bando hizmetinde yer almış. Bu bandomuz da haftada bir gün Cuma günleri o eski ritüelleri yapmak adına bayrak töreni yapıyor. Kişi başı verdiğimiz para 150 lira. Ayda 4 kere çalıyorlar yani ayda 600 lira. 6 milyon değil. 600 bin değil, 60 bin değil sadece ve sadece 600 lira. Yılda 7 bin lira. yeğenime 7 bin liralık iş mi vermişim? Diye soruyorlar şimdi. Yeğenim değil, velev ki yeğenim olsun 7 bin lira gibi bir rakamı 1,5 milyon diyerek köpürte köpürte bazı arkadaşların da desteğiyle, çok sesli koronun itelemesiyle, ‘Ah bir şey bulduk, yakaladık yaşasın’ diyerek iştahla yazdılar çizdiler. Ben de bunları çok güzel okudum, kenara yazdım. Çok güzel belleğime kazıdım. Şimdi bunların aksini ya da o iddiaları söyleyen arkadaşlar bir zahmet şu iddialarını belgesiyle birlikte yalan söylemeden saçma saçma yerlerden girip çıkarak değil düzgün bir şekilde ispat ediversinler.