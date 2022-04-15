Hürriyet bombalamaya devam etti:  Adliye orada, hodri meydan!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Sadece bir haber metnine dayalı olarak Başkan Hürriyet öz yeğenine 1,5 milyon para aktardı şeklinde terminolojide, hukukta ya da idari silsile içerisinde asla ifade edilemeyecek olmayacak bir iddia hatta iftira ne yazık ki bir gündür söylenegeliyor. İddiaları ortaya atanları bu iddiaları ispatlamaya davet ediyorum. Ben olmadığını bütün soy kütüğümü ortaya koyarak ispat ediyorum. Hodri meydan!



TEK TEK DAVA AÇACAĞIM

Adliye orada, adliye koridorları orada. Yapamadıkları Yürüyüş Yolunda yürüye yürüye bir zahmet gidiversinler. Madem öz yeğenime 1,5 milyon aktarmışım gitsinler şikâyet etsinler. İspatlasınlar. Çöpten bana müfettiş geldi. Çöp soruşturması için koşa koşa adliyeye gidenler hadi bir zahmet bunun için de gidiversinler. Giderler gitmezler bilemem ama ben bu iftiralar için gerekli tüm yasal haklarımı kullanacağım. Sadece ben değil bu iftiralarla muhatap olan bütün arkadaşlarımız da kullanacak. Tek tek dava açacağım” dedi.