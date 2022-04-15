Hürriyet bombalamaya devam etti:  Adliye orada, hodri meydan!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Sadece bir haber metnine dayalı olarak Başkan Hürriyet öz yeğenine 1,5 milyon para aktardı şeklinde terminolojide, hukukta ya da idari silsile içerisinde asla ifade edilemeyecek olmayacak bir iddia hatta iftira ne yazık ki bir gündür söylenegeliyor. İddiaları ortaya atanları bu iddiaları ispatlamaya davet ediyorum. Ben olmadığını bütün soy kütüğümü ortaya koyarak ispat ediyorum. Hodri meydan!
TEK TEK DAVA AÇACAĞIM
Adliye orada, adliye koridorları orada. Yapamadıkları Yürüyüş Yolunda yürüye yürüye bir zahmet gidiversinler. Madem öz yeğenime 1,5 milyon aktarmışım gitsinler şikâyet etsinler. İspatlasınlar. Çöpten bana müfettiş geldi. Çöp soruşturması için koşa koşa adliyeye gidenler hadi bir zahmet bunun için de gidiversinler. Giderler gitmezler bilemem ama ben bu iftiralar için gerekli tüm yasal haklarımı kullanacağım. Sadece ben değil bu iftiralarla muhatap olan bütün arkadaşlarımız da kullanacak. Tek tek dava açacağım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.