Gölete düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Olay, Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanı’nın içerisinde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Şengül (12) isimli çocuk, 2 arkadaşıyla birlikte göletinin bulunduğu alana geldi. Bir süre sonra gölete düşen Furkan Şengül’den haber alınamadı. Furkan Şengül’ün boğulduğunu düşünen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edildi. Gölete giren dalgıçlar yaklaşık 1 saat boyunca Furkan Şengül’ü aradı. Şengül ailesinin 1 saat süren çaresiz bekleyişinin ardından 12 yaşındaki Furkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının cansız bedenini gören Şengül ailesi gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinleri babayı sakinleştirmek için ambulanstan uzaklaştırırken, Furkan’ın cenazesi ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.