Kocaelispor, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetin peşinde

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Bandırmaspor’u konuk edecek. Yeşil-siyahlı ekip, hafta boyunca Körfez Brunga Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürdü. Hafta içerisinde takımın başına geçen Fırat Gül’ün, Kocaelispor ile ilk sınavı da Bandırmaspor karşısında olacak. Düşme hattındaki Kocaelispor için her maç final niteliği taşıyor. Rakip Bandırmaspor da bu mücadeleye ayrı bir motivasyonla çıkacak.
Çünkü puan tablosunun 2. sırasında yer alan 57 puanlı Ümraniyespor, haftayı bay geçecek. Ümraniye temsilcisinin 55 puanla hemen arkasında yer alan Bandırmaspor, galip gelmesi halinde bir üst sıraya tırmanacak.
Kocaelispor’da son maçta kırmızı kart gören Semih Karadeniz haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın 16.00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.