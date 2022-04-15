Hürriyet: Kendi iş verdikleri firma üzerinden bile iftira attılar



Basın toplantısında kendine yönelik asılsız iddiaları belgeleriyle tek tek yanıtlayan Başkan Hürriyet, AKP dönemine yönelik yapılanları da anlatarak, “Dediler ki Marduk diye bir firmadan milyonlarca alış veriş yaptınız. Bir de baktık ki 4 bin lira civarında bir şey bu rakam. Bir baktık ki kendi dönemlerinde de yapmışlar o alış verişi. Kendi dönemlerinde defalarca fatura kesmiş, bizim dönemimizde sadece 4 bin liralık iş yapmış firmayı milyonlar diyerek yalanlarına alet ettiler. Utanmadan yaygara yaptılar” dedi.



GÜLERLER ADAMA

Dediler ki kurulmamış şirkete iş verdiler. Biz de hemen soruşturma başlattık. 2 müfettiş dosyayı titizlikle inceledi. Gördük ki kurulmamış şirket değil, kurulmuş, ticaret siciline başvurusunu yapmış, tescil onaylanmadan teklif vermiş ama kaşesi, vergi numarası her şeyi var. Tescil onaylanmadan sadece teklif vermiş. Bütün ödemeler, yapılan işin tümü tescil onaylandıktan sonra yapılmış. Hiçbir doğrudan temin işinde firmaların ticaret sicilinde tescil onayını alma gibi bir zorunluluğumuz yok. Müfettişler bunu da titizlikle incelediler. Raporla birlikte bu incelemenin bütün detaylarını AK Parti ve MHP’li meclis üyelerine de verdik. İş KDV dahil 40 liralık iş. 40 liralık yolsuzluk yaptık desek gülerler adama.