15 Nis 2022 - 20:04- Gündem G: 15 Nis 2022 - 20:06

Hürriyet: Sayıştay Büyükşehire rapor tutarken  dilinizi mi yuttunuz?

Doğrudan teminlerde Sayıştay’ın Büyükşehir Belediyesinin yaptığı usulsüzlükler hakkındaki raporunu gündeme getiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay Raporunda ne geçiyor? Pazarlık usulüyle ihaleler çok sayıda yapılmıştır, yapım ihalelerin içerisinde araç kiraları eklenmiştir. Neden buna ağzınızı açamıyorsunuz? Dilinizi mi yuttunuz?” dedi

Hürriyet: Sayıştay Büyükşehire rapor tutarken  dilinizi mi yuttunuz? mask

Daha önce de söyledik. İhale yapıyoruz, ekonomik kriz nedeniyle teklif veren yok. Giren de maliyetinin üstünde teklif veriyor ve ihale iptal oluyor. Açık ihale olarak yaptığımız ama giren olmadığı için iptal edilen ama acil yapmak zorunda olduğumuz malzemeleri pazarlık usulüyle aldığımız rakamlar da var. Bunları konuşmuyor arkadaşlar. Ayazma Kapalı Pazarının Çatısı 2 kere ihaleye çıktık giren olmadı. Mecburen doğrudan teminle vermek zorunda kaldık. Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay Raporunda ne geçiyor? Pazarlık usulüyle ihaleler çok sayıda yapılmıştır, yapım ihalelerin içerisinde araç kiraları eklenmiştir ve bu araçların kimde ve nerede kullanıldığı belli değildir diyor raporda. 


MİLLET SİZİN YÜZÜNÜZDEN KAN AĞLIYOR

Bunları görmeyen arkadaşlar nedense 60 ihalemizin yüzde 70’ini açık ihale olarak yaptığımız işi karalıyorlar. Bu arkadaşlar kendi belediyelerine geldiğimizde bu konuda tek kelam etmiyorlar. Biz şeffaf, temiz ve dürüst bir şekilde işimizi yapıyoruz. Ekonomiyi biz yönetmiyoruz. Bu ekonomi düne kadar damatlara emanetti. Geldiğimiz noktada millet kan ağlıyor, mutfakta tencere kaynamıyor. Geçen sene 1 milyona aldığımız gıda ihalesini bu sene 4 milyon 600 bine aldık. Bu şartlarda iş yapmaya çalışıyoruz.”
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15 Nis 2022 - 20:04 - Gündem

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