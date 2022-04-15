Hürriyet: Açık ihaleyle yapılan Fethiye Caddesine davet usulü diyenin alnını karışlarım

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Açık ihaleli işlerimiz mecliste çok konuşuldu. Açık ihaleli işlere bile ‘Böldünüz’ diyerek abesle iştigal şeyler söylediler. Fethiye Caddesi çalışmamız altyapı ve üstyapı birlikte ihale ettiğimiz ve 19a maddesine göre açık ihale yaptığımız tertemiz, şeffaf, dürüst ve hiçbir şekilde su götürmez şekilde düzgün yapılmış bir ihale ama birileri sıraya girerek ve en sonda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının diline doladığı, ‘Davet usulüyle yapıldı evet, doğrudur’ diyerek kendi çamuruna ortak etmeye çalıştıkları ama bizim açık ihaleyle yaptığımızı bile bile yalan söyledikleri bir iş.



“RANT İDDİASINDA BULUNANIN ALNINI KARIŞLARIM”

Başkan Hürriyet Fethiye Caddesi projesi kamu ihale bültenini göstererek, “Hepinizin ulaşabileceği bir şey. Fethiye Caddesi projesi açık ihale yapılmıştır. Buna kim ki davet usulü ya da bir rant iddiasında bulunuyorsa alnını karışlarım. O kadar da değil! O kadar da ezdirmem. Herkes haddini bilecek derken ben belgeyle konuşuyorum. Açık ihaleyle yapmışız, en düzgün şekilde yapmışız ve şuanda da yaptığımız iş kalitesi ve düzgünlüğü o kadar iyi gidiyor ki işte zaten birilerini rahatsız eden de bu. Sırf buna çamur atmak için, sırf bizim mecliste çalışmalarımız, faaliyetlerimiz görünmesin, duyulmasın, bilinmesin, insanlar bundan hoşnut olmasın diye bizleri karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar.