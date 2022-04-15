Hürriyet: Bu memlekette Akp’liler dışında kimse ekmek yemeyecek mi?

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirilen İzmit Belediye Meclisinde kendisine ve İzmit Belediyesine yönelik ithamlarda bulunan AKP’li meclis üyelerine basın toplantısında yanıt verdi. Başkan Hürriyet konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Geçtiğimiz Salı günkü meclis toplantısında AKP’li arkadaşların iddialarını dinledik. ‘CHP’li bir meclis üyeniz size fatura kesti mi? İş yaptı mı?’ dediler. Kim bu CHP’li meclis üyesi araştırın dedim arkadaşlara. Arkadaşlarım o gün de sordu iddia sahiplerine kimse o isim açıklayın dediler.



“HASAN BAYRAK İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DEĞİL”

Sonra öğrendik ki bu bahsettikleri kişi Kartepe meclis üyemiz Hasan Bayrak’mış. Hasan Bayram Eşme Tarım’ın sahibi. Yıllardır bu kentte iş yapan tek distribütör. İzmit Belediye meclis üyelerinin İzmit Belediyesiyle iş yapması yasaktır. Hasan Bayrak İzmit Belediye Meclis Üyesi değil. Diğer ilçe belediye meclisi üyelerinin bu belediye ile iş yapmasında hukuken ve etik olarak bir sıkıntı yok. Eğer iş doğru ve haklı bir fiyata yapıldıysa bunda hiçbir beis yok.



“BELGESİ OLAN ORTAYA KOYSUN”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Kartepe Belediyesi yani bütün belediyeler Eşme Tarım’dan alış veriş yapıyor. Çünkü tek distribütör olduğu için zirai ilaçlar, tohumlar gibi birçok şey onda var. Biz gidip de meclis üyemiz diye 10 liralık malı 100 liraya almıyoruz ki. Böyle bir iddia ve belge var ise herkes koysun ortaya. Diğer belediyeler de alış veriş yapıyor. Ne yani CHP’li belediye olunca buradan başka hiç kimse alış veriş yapmayacak mı? Böyle bir şey var mı? Birileri istiyor ki sadece AKP’liler iş yapsın, sadece AKP’liler işe girsin.



BAŞKALARI EKMEK YEMESİN Mİ?

Ülkeyi karpuz gibi 2’ye böldüler. AK Partililer ve diğerleri diye. Sadece AK Partililer ihale alacak, sadece AK Partililer mal verecek. Kardeşim bu memlekette AK Parti dışında Saadet Partilisinden, İYİ Partilisine, MHP’lisinden, CHP’lisine bu insanlar ekmek yemeyecek mi? Bu belediyede görüşü, sıfatı, partisi ne olursa olsun herkes iş yapar. Yeter ki doğru, dürüst ve kanuna uygun olsun. Kanunun yasakları belli. O yasaklar çerçevesinde de bizim işlemlerimiz belli. Biz kanuna gayet uygun bir şekilde Eşme Tarım’dan alışveriş yapmışız. Diğer AK Partili ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesinde olduğu gibi.



“BEN BELGEYLE KONUŞUYORUM”

Geçmiş dönemde benden önce bir alım yapılmış. Nevzat Bey döneminde. 2017-2018 yılında AK Parti Maltepe İlçe Yöneticilerinden birinin sahip olduğu bir firmadan, İzmit dışından bir firmadan zirai ilaç malzemeleri alınıyor. Bu malzemelere öyle bir para ödeniyor ki o dönemin fiyatı içerisinde 1 lira ise belki 5 lira ödeniyor. Sonra aynı üründen bizde almışız. Biz 2 yıl önce alınan fiyattan almışız. Ekonomin geldiği durum ortada siz varın düşünün. Zamlar, fiyat artışları ortada. Şimdi çıksın birileri bunun hesabını versin. İşte yolsuzluk arıyorsanız, işte rant arıyorsanız, rantın belgesi burada. Ben belgeyle konuşuyorum.”