15 Nis 2022 - 20:07- Gündem G: 15 Nis 2022 - 20:08

Hürriyet: Onlar gibi ’Sayıştay saçmalıyor’ deseydik  belediyeye kayyum atanırdı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediye Başkanının Yürüyüş Yolu projesini için davet usulü yapmamak ahmaklıktır, iş bilmezliktir demesi üzerine, “Bu lafları biz söyleseydik şuanda bize kayyum atanmıştı. İç işleri bakanlığı harekete geçmişti” dedi

Hürriyet: Onlar gibi ’Sayıştay saçmalıyor’ deseydik  belediyeye kayyum atanırdı mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 37 milyonluk ihaleyi göz göre göre davet usulü ile verdi. Göz göre göre istediğine verdi. Hatta ihaleye davet edilmeyen ya da girmeyen birisi dava açtı. Kazandı. Yetmedi, dün büyükşehir meclisinde koskoca başkan çıktı dedi ki: Bunu davet usulü yapmamak ahmaklıktır, iş bilmezliktir. Sayıştaycılar, saçmalıyorlar. Aynen bunu söyledi. Üzerine bizim ihalemizin davet usulü olduğunu iddia ettiler. Yalan, yalan, yalan. Biz bu lafları söyleseydik, biz davet usulü ihale yapmamak ahmaklıktır deseydik şuanda bize kayyum atanmıştı. Müfettiş üstüne müfettiş gelmişti. 


MÜFETTİŞLER KAPIMIZDA SIRA OLURDU

Sayıştaycılar saçmalıyor deseydik, şuanda müfettişler kapımızda sıra olmuştu. İç işleri bakanlığı harekete geçmişti. Üstelik bunu söyleyen bir vali. Valilik yapmış, devletin içinden gelen birisi. Genel sekreterlik yapmış birisi. Hatta özellikli işler nasıl kimlere ne şekilde verilir diye detay detay anlattı. Yürüyüş Yolunun nasıl özellikli bir işi olabilir? Özellikli iş kısa sürede bitsin deniyor, termin 400 gün, 2 sene, 500 gün konuluyor. E nasıl kısa sürede bitsin? Taş döşemenin nasıl bir özelliği olabilir? Betondan yapılan oturmalıkların nasıl bir özelliği olabilir? 


VİCDANINIZA SESLENİYORUM, UMARIM RAHAT UYURSUNUZ

Kaldı ki zaten mahkeme iptal etmiş, itirazı ve davayı haklı görmüş. Mahkeme kararına rağmen hala Sayıştaycılar saçmalıyor demek ne demek? Bu vicdanınıza, aklınıza sığıyor mu? Bunu biz deseydik hepiniz bizi topa tutardınız. Paranın, gücün önünde eğilmeyen, kalemini satmayan, onurunu ve meslek gururunu satmayan gazeteci arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Önünde eğiliyorum. İşini doğru yapan emekçi arkadaşlarım hepsi başımın üstünde yeri var ama şunları görmezden gelenler, tek kelam etmeyenler, yağlayıp ballayanlar, pamuklara saranlar, bizi olmayan şeyde linç kampanyasına tutan arkadaşlar vicdanınıza sesleniyorum. Umarım sesimi duyarsınız. Umarım başınızı akşam yastığa rahat koyarsınız. 

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15 Nis 2022 - 20:07 - Gündem

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