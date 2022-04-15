15 Nis 2022 - 20:07- Gündem G: 15 Nis 2022 - 20:09

Hürriyet: İftiralarını 2 yıl sonra itiraf ettiler

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet basın toplantısında ‘Camiye ayakkabıyla girdiler’ yalanının itiraf edildiğini belirterek , “AK Parti ve MHP’nin Fethiye köyü halkına özür borcu var” dedi 

Hürriyet: İftiralarını 2 yıl sonra itiraf ettiler mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Bizi 2 yıl önce linçe uğratacak Fethiye Köyünde ‘Camiye ayakkabıyla girdiniz’ diye ahlaksızca, utanmadan, sıkılmadan, vicdansızca bize iftira attıkları gün ısrarla söyledim ama kimse geri durmadı. Müthiş bir linç kampanyasına maruz kaldık. Peki, ne oldu? 2 yıl sonra, geçtiğimiz Salı günkü mecliste bu iddiayı ortaya atan meclis üyesi , “Ben oranın cami olmadığını bilmeyecek kadar aptal mıyım” dedi. 


“İFTİRAYI İTİRAF ETTİLER”

Biliyordun da bu iftirayı niye attın yahu? Resmen 2 yıl sonra atılan iftirayı itiraf ettiler. Bu nasıl bir aymazlıktır, bu nasıl bir vicdandır. Bir Allah’ın kulu da çıkıp ‘Ey meclis üyesi sen bu yalanı zamanında niye söyledin’ demediniz. Arkadaş eninde sonunda kendi kendine itiraf etti. Fethiye Köyü’ndeki o alanı düzenledik, çok güzel bir yer oldu. Muhtar odası var, çok amaçlı salon var.


AK PARTİLİ VE MHP’LİLERİ AÇILIŞA BEKLİYORUM

Orası açılışa hazır, yakın zamanda açılışını yapacağız. Bütün AK Partili ve MHP’li üyeleri oraya bekliyorum. Çünkü o insanlardan özür dilemeye mecburlar. Biz siyasiyiz katlanırız ama o insanları ağlattılar. Fethiye Köyü halkına AK Parti’nin ve MHP’nin özür borcu var. Bu özrü dilemek zorundalar. Aksi halde görev sürem içerisinde her zaman başlarına kakacağım bu işi. Davamız da devam ediyor bu arada. Bu itiraflar da davada itinayla kullanılacak.”

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15 Nis 2022 - 20:07 - Gündem

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