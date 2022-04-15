15 Nis 2022 - 20:08- Gündem G: 15 Nis 2022 - 20:09

Hürriyet: Sayın Tutuş, utanmadan yalan söylüyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, AKP’li meclis üyelerinin şirketlerden 2 milyon değerinde çiçek alındığı iftiralarına açıklık getirerek, “Biz çiçeklerimizi Kocaelili üreticilerden alıyoruz. Sayın Muharrem Tutuş, utanmadan, sıkılmadan, kooperatiften olduğunu yalan söylüyor” dedi

Hürriyet: Sayın Tutuş, utanmadan yalan söylüyor mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Şirketlerden 2 milyonluk çiçek aldınız dediler. Özellikle düzelttik ama onlar düzeltmedi. Yine bir yalan. Derbent Kooperatifi var ve 50’den fazla üyesi var. Kocaelili üreticiler. Biz ayan beyan canlı yayında bir protokol yaptık onlarla. Gittik yerlerini inceledik, ne tür ürünler olduğuna baktık. Neden? Çünkü bizim belediyecilik felsefemizde, halkçı belediyecilik anlayışımızda yerel üreticiyi ve kooperatifçiliği destekleme sözümüz var. Biz destek olmak adına bu kooperatiften yaptığımız protokol karşılığında alım yapıyoruz. 3a maddesine dayalı kanuni çerçevede bu kooperatiften alım yapıyoruz. AKP’li arkadaşlar, sayın başkanvekili Muharrem Tutuş utanmadan, sıkılmadan, kooperatiften olduğunu bile bile, ‘Şirketlerde 2 milyonluk çiçek almışsınız” dedi. Bunu da milletin vicdanına bırakıyorum. Sözcüklerin tükendiği noktadayım” dedi
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15 Nis 2022 - 20:08 - Gündem

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