İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Şirketlerden 2 milyonluk çiçek aldınız dediler. Özellikle düzelttik ama onlar düzeltmedi. Yine bir yalan. Derbent Kooperatifi var ve 50’den fazla üyesi var. Kocaelili üreticiler. Biz ayan beyan canlı yayında bir protokol yaptık onlarla. Gittik yerlerini inceledik, ne tür ürünler olduğuna baktık. Neden? Çünkü bizim belediyecilik felsefemizde, halkçı belediyecilik anlayışımızda yerel üreticiyi ve kooperatifçiliği destekleme sözümüz var. Biz destek olmak adına bu kooperatiften yaptığımız protokol karşılığında alım yapıyoruz. 3a maddesine dayalı kanuni çerçevede bu kooperatiften alım yapıyoruz. AKP’li arkadaşlar, sayın başkanvekili Muharrem Tutuş utanmadan, sıkılmadan, kooperatiften olduğunu bile bile, ‘Şirketlerde 2 milyonluk çiçek almışsınız” dedi. Bunu da milletin vicdanına bırakıyorum. Sözcüklerin tükendiği noktadayım” dedi
15 Nis 2022 - 20:08- Gündem Güncelleme: 15 Nis 2022 - 20:09
Hürriyet: Sayın Tutuş, utanmadan yalan söylüyor
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, AKP’li meclis üyelerinin şirketlerden 2 milyon değerinde çiçek alındığı iftiralarına açıklık getirerek, “Biz çiçeklerimizi Kocaelili üreticilerden alıyoruz. Sayın Muharrem Tutuş, utanmadan, sıkılmadan, kooperatiften olduğunu yalan söylüyor” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.