15 Nis 2022 - 20:09- Gündem G: 15 Nis 2022 - 20:10

Hürriyet’tin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü Akrabaya ‘aktarma’ arıyorsanız,  Ali Güney ve Gölkaypark’a bakın

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Gölkay Park için kamu zararı diyen AKP’li meclis üyelerine gerçek kamu zararlarını belgeleriyle anlattı. Hürriyet, “Gölkay’ı Ali Güney’in akrabası işletiyordu, ilk karda çöktü. Biz sıfırdan yeniliyoruz. Alın size kamu zararı” dedi

Hürriyet’tin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü Akrabaya ‘aktarma’ arıyorsanız,  Ali Güney ve Gölkaypark’a bakın mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Gölkay Park’ta kamu zararı olduğunu söylediler. Gölkay’da kamu zararı falan yok. Kamu zararı var ise yaratanlar onlar. Gölkay’ı zamanında 3 kuruşa kiraya verenler! Ali Güney’in akrabası Nuri Güneş işletiyordu burayı. Vermediler mi akrabalarına? Kimdir Nuri Güney? Hepiniz biliyorsunuz. Kim işletti Gölkay’ı? Kim bu hale getirdi? İlk karda çöktü orası. Milletin yatırımıydı milletin parasıydı. Ayağa kaldıracak durumu da yoktu. Ne yaptık? Sıfırdan yeni bir proje ve encümene soktuk. Şuanda sıfırdan bu kentin cazibe merkezi olacak bir yer haline getiriyoruz. 


800 BİN LİRA KAMU ZARARI

Kamu zararı mı arıyorlar? Bir hafriyat meselesi var. Geçmiş dönemde Alikahya döneminde yetkisiz bir şekilde bir firmayla hafriyat protokolü yapılıyor. Sonra belediyeler birleşiyor İzmit Belediyesi oluyor. Nevzat bey döneminde Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut’un imzasıyla bu protokol devam ettiriliyor. Fakat hafriyat işi ilçe belediyesi ne alaka? Meclisten yetki yok, hiçbir şey yok. Kafalarına göre imza atıyorlar. Sonra iş tıkanıyor. Büyükşehir engelliyor. Sonra firma zarar ziyan davası açıyor ve davayı kazanıyor. 800 bin lira kamu zararı olarak firmaya ödeniyor. İşte size kamu zararı. 


ALIN SİZE KAMU ZARARI!

Üç yol meydanına direkler diktiler kimseye sormadan. 2 milyona diktiler bir o kadar da yıkmak için harcadılar. İşte bu da kamu zararı. Sendikadan çıkma kararı vardı. Meclis çoğunluğu CHP’deyken meclis bir karar alıyor. Fakat belediye başkanı meclis kararını uygulamıyor. Sendikaya çıkma kararını bildirmiyorlar. Üstüne bir de hizmet alıyorlar. Sonrasında sendika biriken aidatları için bize icra yapıyor. Bu meclis kararı uygulanmadığı için yarım milyon para ödemek zorundayız. Alın size kamu zararı. 

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15 Nis 2022 - 20:09 - Gündem

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