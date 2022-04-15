Hürriyet, heykel yalanını bir kez daha yüzlerine vurdu: İspatlayın dediler ispatladık hala istifa edecekler!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Geçen sene de ondan önceki sene de aynı iftiralarla karşılaştık. Dediler ki stopaj eklemişsiniz. 13 liralık bir şey, ne oldu yalan çıktı. Sadece usul hatası ki geçmişte onlarında kullandığı usul. Ortada kanunsuzluk ya da bir rant hikayesi yok. Kendilerinin de yaptıklarını görünce sustular.



İSTİFA ETMEDİLER

Dediler ki heykellere bilmem ne kadar ödediniz. Attılar, tuttular. Hatta dediler ki ispatlayın istifa edeceğiz. Belgeleriyle ispatladık. Hani nerede istifa. Kimse istifa etmedi Maşallah. Havaya konuşuyorlar da istifalar gelmiyor. Geçen sene dediler ki çok az firmadan alışveriş yapmışsınız. Bir bakıyoruz onların 2018 yılında yaptıklarından daha fazla firmadan alışveriş yapmışız. Bunların hepsi belgeli.