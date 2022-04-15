Büyükşehir, Gölcük, Kartepe belediyeleri  paraları eşe dosta mı dağıttı? 

Doğrudan temin rakamları üzerinden halkı kandırarak algı oluşturmaya çalışan AKP Meclis üyesi Muharrem Tutuş ve beraberindekilerin yalanlarını bir bir ortaya döken Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesinin doğrudan teminlerini eşe dosta verdiler iftiralarına da cevap verdi. “Yalanlar havada uçuşuyor” diyen Hürriyet, “Şimdi de 50 milyonlar, 30 milyonlar, 40 milyonlar ne dedikleri de belli değil.



RAKAMLAR DEĞİŞİYOR, YALANLAR DEĞİŞMİYOR

Her sene hep aynı rakamlar değişiyor iddialar, yalanlar değişmiyor. Ben de şimdi soruyorum: Kartepe Belediyesi bu sene 11.60 oranında aşmış. 22 milyonu doğrudan temine harcamış. Kartepe Belediyesi 22 milyonu eşe dosta mı dağıtmış? Gölcük Belediyesi yüzde 14 aşmış. 30 milyon doğrudan temin kullanmış. O zaman soruyorum, Gölcük Belediye Başkanı 30 milyonluk doğrudan temini eşe dosta mı dağıtmıştır. Kartepe Belediye Başkanı 22 milyonu akrabasına mı dağıttı?



SADECE YÜRÜYÜŞ YOLU 37 MİLYON LİRA

Yürüyüş Yolu Projesi 37 milyon lira. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 37 milyon lirayı davet usulüyle doğrudan verirken eşe dosta mı dağıtmıştır? Ekonominin tıkır tıkır işlediği zamanlarda İzmit Belediyesi geçmiş dönemlerde yüzde 30’lar, yüzde 22’ler, yüzde 31’ler, yüzde 12’ler oranında doğrudan temin kullanmış. 180 milyon liranın üzerinde rakamlar çıkıyor. Bu doğrudan teminler eşe dosta mı dağıtılmıştır. Bunu mu anlayacağız” ifadelerini kullandı.