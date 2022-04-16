Bursaspor’da Burak Pakkan isyanı!

1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor sahasında Bursapor’u 3-1 mağlup etti ve puanını 54’e çıkardı. Bursaspor ise 31 puanda kaldı. Bu maçta hakem Burak Pakkan kararları ile geceye damga vurdu
HİÇBİR ŞEYİ GÖRMEDİ
Bursaspor Namık’ın golü ile öne geçse de Ferhat Yazgan, Ethemi ve Topalli fileleri havalandırarak Boğalara 3 puanı kazandırdı. Karşılaşmada Hakem Burak Pakkan katliamı yaşandı. İlk yarıda Ferhat Yazgan’ın şutunda top İsmail Yüksek’in bariz bir şekilde eline çarpmasına rağmen hakem Pakkan oyunu devam ettirdi. Bu kararın etkisinde kalan Pakkan 33. dakikada Emir Kaan’ın düşürülmesi sonrası penaltı kararını İstanbul ekibinin lehine çalsa da Rroca top sağdan dışarıya gönderdi.
PEDRO’NUN DÜŞÜRÜLMESİ
Maçın en kritik pozisyonunda Pedro bitime 10 dakika kala kaleci Alperen’in teması sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Burak Pakkan pozisyonu devam ettirince Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ile yardımcısı Hayati Köse hakeme yoğun tepki gösterdi ve kırmızı kart gördü. Maçın uzatma anlarında hızlı atak sonrası Topalli çektiği şut sonrası fileleri buldu ve maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti. Maçın ardından ise Bursa tarafında hakem Pakkan’a büyük bir öfke vardı. Yeşil beyazlı kulüp konu ile ilgili TFF ve MHK’yi topa tuttu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.