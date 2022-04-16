Bursaspor’da Burak Pakkan isyanı!

1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor sahasında Bursapor’u 3-1 mağlup etti ve puanını 54’e çıkardı. Bursaspor ise 31 puanda kaldı. Bu maçta hakem Burak Pakkan kararları ile geceye damga vurdu

HİÇBİR ŞEYİ GÖRMEDİ

Bursaspor Namık’ın golü ile öne geçse de Ferhat Yazgan, Ethemi ve Topalli fileleri havalandırarak Boğalara 3 puanı kazandırdı. Karşılaşmada Hakem Burak Pakkan katliamı yaşandı. İlk yarıda Ferhat Yazgan’ın şutunda top İsmail Yüksek’in bariz bir şekilde eline çarpmasına rağmen hakem Pakkan oyunu devam ettirdi. Bu kararın etkisinde kalan Pakkan 33. dakikada Emir Kaan’ın düşürülmesi sonrası penaltı kararını İstanbul ekibinin lehine çalsa da Rroca top sağdan dışarıya gönderdi.

PEDRO’NUN DÜŞÜRÜLMESİ

Maçın en kritik pozisyonunda Pedro bitime 10 dakika kala kaleci Alperen’in teması sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Burak Pakkan pozisyonu devam ettirince Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ile yardımcısı Hayati Köse hakeme yoğun tepki gösterdi ve kırmızı kart gördü. Maçın uzatma anlarında hızlı atak sonrası Topalli çektiği şut sonrası fileleri buldu ve maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti. Maçın ardından ise Bursa tarafında hakem Pakkan’a büyük bir öfke vardı. Yeşil beyazlı kulüp konu ile ilgili TFF ve MHK’yi topa tuttu.