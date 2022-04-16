16 Nis 2022 - 09:25- Gündem G: 16 Nis 2022 - 09:26

Çocuklar at binmeyi çok sevdi

Büyükşehir Belediyesi 4-6 yaş çocuklara yönelik uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimine başladı. Aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu.
Çocuklar at binmeyi çok sevdi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ata sporumuz biniciliği yeni nesillere sevdirmek amacıyla uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimlerini başlattı. Kocaeli Atlı Spor Merkezinde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik verilen eğitimde;  başlangıç seviyesi, vücut kontrolü, atla denge, uyum ve iletişim konularında çocukların eğitim sahibi olmaları amaçlanıyor.

AİLELERDE HEYECANA ORTAK OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği ‘At Biniş Eğitimleri’ 3 hafta sürecek. Haftanın dört günü gerçekleşen at biniş eğitimlerinde çocukların binicilik deneyimini ve heyecanını yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri; Küçük yaşlarda başlanan at binme eğitiminin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim yönünden çocuklarda çok olumlu etkiler bıraktığını belirterek çocukların mutlaka erken yaşlarda sporla tanıştırılması gerektiğini belirtiyor. 3 hafta sürecek eğitimlerin sonunda 250 çocuğa katılım belgesi verilecek.   

 

16 Nis 2022 - 09:25 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.434.138 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir, Gölcük, Kartepe belediyeleri  paraları eşe dosta mı dağıttı?  mask
Büyükşehir, Gölcük, Kartepe belediyeleri  paraları eşe dosta mı dağıttı? 
Hürriyet’tin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü Akrabaya ‘aktarma’ arıyorsanız,  Ali Güney ve Gölkaypark’a bakın mask
Hürriyet’tin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü Akrabaya ‘aktarma’ arıyorsanız,  Ali Güney ve Gölkaypark’a bakın
Hürriyet, heykel yalanını bir kez daha yüzlerine vurdu: İspatlayın dediler ispatladık hala istifa edecekler! mask
Hürriyet, heykel yalanını bir kez daha yüzlerine vurdu: İspatlayın dediler ispatladık hala istifa edecekler!
Hürriyet: Sayın Tutuş, utanmadan yalan söylüyor mask
Hürriyet: Sayın Tutuş, utanmadan yalan söylüyor
Hürriyet: Onlar gibi ’Sayıştay saçmalıyor’ deseydik  belediyeye kayyum atanırdı mask
Hürriyet: Onlar gibi ’Sayıştay saçmalıyor’ deseydik  belediyeye kayyum atanırdı
Hürriyet: İftiralarını 2 yıl sonra itiraf ettiler mask
Hürriyet: İftiralarını 2 yıl sonra itiraf ettiler
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL