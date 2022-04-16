Kapalı alanda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda!

Bir dönem dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi dünyanın birçok ülkesinde etkisini yitirmeye grip şeklinde seyrini sürdürmeye başladı. Vaka sayılarının düşmesiyle kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılırken, gözler 2 yıldır hayatımızda olan maskeler için alınacak kararlara çevrildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, okullardaki maske kullanımı dahil Bilim Kurulu'nda maske ile ilgili önemli kararlar alınacağını belirtti.

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Koronavirüs kısıtlamalarında en son HES kodu ve açık alanda maske kullanımı zorunluluğunu kaldıran Bilim Kurulu önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek. Tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği toplantı öncesi değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Koca "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak." dedi. Nihai kararın Bilim Kurulu'nda belli olması bekleniyor.

Maske Zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu; "Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.