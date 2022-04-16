KO-MEK’te hizmet içi eğitimler devam etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) eğitime verilen bir haftalık arada hizmet içi eğitimlerini tamamladı. Bir haftalık arayı en iyi şekilde değerlendiren KO-MEK kurs merkezinde görev yapan idareciler, idareci yardımcıları ve eğitimcilere hizmet içi eğitime tabi tutarak yeni dönem öncesinde gelişimlerine katkıda bulundu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime Yazar-Eğitimci Haluk Öztekin eğitimci olarak seminer verdi. Kişisel gelişim ve kaliteli yaşam konusunda konuşan Öztekin, katılımcılara önemli uyarılarda bulundu.

BİR İŞTE SANATKÂR OLMAK

43 kurs merkezinde görev yapan idareciler, idareci yardımcıları ve eğitimcilere hizmet içi eğitiminde konuşan yazar-eğitimci Haluk Öztekin seminer boyunca konuşmasını örneklemelerle destekleyerek anlatılanların kalıcı olmasını sağladı. Bir işin sürekliliğinin önemine değinen Öztekin, “Eğer biz bir şeyi yapacağımıza inanır ve kendimize güvenirsek ve bir işi sanatkâr edasıyla günde 20 dakika yaparsak bulunduğumuz ortamda o işin en bilgili insanı oluruz. Bu yönden kişisel gelişimde süreklilik ve kendine güvenme çok önemlidir” diye belirtti.

HAYATINIZA EMPATİYİ YERLEŞTİRİN

Birisiyle konuşurken ya da bir toplantıdayken kendimize yüzde yüz güvenerek konuşmamız gerektiğini vurgulayan Haluk Öztekin, ‘’Eğer kendimize güvenirsek o işi kesinlikle başarır ve yaparız’’ diye belirtti. Hayatta bakış açısının önemli olduğunu ifade eden Öztekin, ‘’İnsanın hayatının önemli bir yerinde empati olması gerekir’’ diye ifade etti.

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK DEVAM EDİYOR

Bir haftalık arada hizmet içi eğitimleri vererek kursiyerlerine en iyi eğitimi vermeyi amaçlayan KO-MEK 12 ilçede 43 kurs merkezinde devam eden eğitimlerin yanı sıra yeni branşlar için başvuru almaya devam ediyor. Bir tık kadar uzağınızda olan KO-MEK te 358 farklı branştan istediğiniz birine kaydınızı oluşturmak için www.komek.org adresinden başvurularınız online olarak yapabilirsiniz.