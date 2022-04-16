16 Nis 2022 - 10:58- Gündem G: 16 Nis 2022 - 11:04

İzmit'te 3+1 95 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 3+1 95 m² daire icradan satılık
İzmit'te 3+1 95 m² daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, İzmit İlçe, VELİAHMET Mahalle/Köy, 352 Ada, 86 Parsel,1.kat, 4 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Şehir merkezinde, şehrin ana arterlerinden ve yoğun ticaret bölgesi olan İnönü Caddesi yakınında Alemdar Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir merkezinde olması nedeni ile sosyal donatı alanları, resmi kurumlara yürüme mesafesindedir.

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16 Nis 2022 - 10:58 - Gündem

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