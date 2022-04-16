İzmit'te 3+1 95 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, İzmit İlçe, VELİAHMET Mahalle/Köy, 352 Ada, 86 Parsel,1.kat, 4 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Şehir merkezinde, şehrin ana arterlerinden ve yoğun ticaret bölgesi olan İnönü Caddesi yakınında Alemdar Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir merkezinde olması nedeni ile sosyal donatı alanları, resmi kurumlara yürüme mesafesindedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.