İzmit'te 3+1 95 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, İzmit İlçe, VELİAHMET Mahalle/Köy, 352 Ada, 86 Parsel,1.kat, 4 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Şehir merkezinde, şehrin ana arterlerinden ve yoğun ticaret bölgesi olan İnönü Caddesi yakınında Alemdar Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir merkezinde olması nedeni ile sosyal donatı alanları, resmi kurumlara yürüme mesafesindedir.

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