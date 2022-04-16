Çayırova'da 2+1 85 m² daire mahkemeden satılık

Kocaeli, Çayırova, Şekerpınar2 mah., 460 Ada, 4 Parsel, 20 nolu bağımsız bölüm Özellikleri : Ana taşınmaz bahçeli nitelikli 17 blok halinde 340 daireli apartman, kat mülkiyetli, 3.blok, bodrum zemin ve 4 normal katlı binanın 4. normal katında 1/340 arsa paylı20 nolu bağımsız bölüm, antre, hol, salon, 2 oda, mutfaktan ibaret olup 40 yıllık binadır.
# Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.