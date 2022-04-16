16 Nis 2022 - 11:00- Gündem G: 16 Nis 2022 - 11:02

Çayırova'da 2+1 85 m² daire mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova'da 2+1 85 m² daire mahkemeden satılık
Çayırova'da 2+1 85 m² daire mahkemeden satılık mask

Kocaeli, Çayırova, Şekerpınar2 mah., 460 Ada, 4 Parsel, 20 nolu bağımsız bölüm Özellikleri : Ana taşınmaz bahçeli nitelikli 17 blok halinde 340 daireli apartman, kat mülkiyetli, 3.blok, bodrum zemin ve 4 normal katlı binanın 4. normal katında 1/340 arsa paylı20 nolu bağımsız bölüm, antre, hol, salon, 2 oda, mutfaktan ibaret olup 40 yıllık binadır.

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16 Nis 2022 - 11:00 - Gündem

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