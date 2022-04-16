16 Nis 2022 - 11:01- Gündem G: 16 Nis 2022 - 11:03

Gebze'de 3+1 88 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 3+1 88 m² dubleks daire icradan satılık
Gebze'de 3+1 88 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, KOZLUPINAR Mevkii, HACIHALİL Mahallesi, 862 Ada, 1 Parsel, /ZEMİN/-/1 Nolu Bağımsız Bölüm, 19/162 arsa paylı, Bağ. Böl.niteliği MESKEN, 487 m2 yüzölçümlü,tam hisseli , taşınmaz.Eklenti türü 1 nolu ARDİYE
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz,Gebze, İlçesi Hacı Halil (Tatlıkuyu) mahallesi sınırları içinde, 1302/4. Sokak üzerinde ve bu sokağa cepheli parsel üzerinde Betonarme olarak inşaa edilmiş Bodrum +zemin ve 3 normal katlı binanın zemin katında bulunan 1 no lu bağımsız bölümüdür.

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16 Nis 2022 - 11:01 - Gündem

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