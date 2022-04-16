Gebze'de 3+1 88 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, KOZLUPINAR Mevkii, HACIHALİL Mahallesi, 862 Ada, 1 Parsel, /ZEMİN/-/1 Nolu Bağımsız Bölüm, 19/162 arsa paylı, Bağ. Böl.niteliği MESKEN, 487 m2 yüzölçümlü,tam hisseli , taşınmaz.Eklenti türü 1 nolu ARDİYE
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz,Gebze, İlçesi Hacı Halil (Tatlıkuyu) mahallesi sınırları içinde, 1302/4. Sokak üzerinde ve bu sokağa cepheli parsel üzerinde Betonarme olarak inşaa edilmiş Bodrum +zemin ve 3 normal katlı binanın zemin katında bulunan 1 no lu bağımsız bölümüdür.
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, KOZLUPINAR Mevkii, HACIHALİL Mahallesi, 862 Ada, 1 Parsel, /ZEMİN/-/1 Nolu Bağımsız Bölüm, 19/162 arsa paylı, Bağ. Böl.niteliği MESKEN, 487 m2 yüzölçümlü,tam hisseli , taşınmaz.Eklenti türü 1 nolu ARDİYE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.