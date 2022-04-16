16 Nis 2022 - 11:51- Gündem G: 16 Nis 2022 - 11:53

İçişleri Bakanlığı’ndan düzensiz göçmen açıklaması

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen uygulamada, 1629 düzensiz göçmen yakalandığını ve 4'ü yabancı uyruklu 28 organizatörün de gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan düzensiz göçmen açıklaması mask

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla dün Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle birlikte ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında yapıldı.

38 bin 181 personel ve 183 dedektör köpek ile 8 bin 399 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 1629 düzensiz göçmen yakalandı, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör de gözaltına alındı.

Ayrıca 45’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 817 aranan kişi tespit edildi, 1077’si yabancı uyruklu ve 63’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1140 kişiye idari yaptırım uygulandı.

13 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 21 mermi, 2 kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde 790 paket kaçak sigara ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.

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16 Nis 2022 - 11:51 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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