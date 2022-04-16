16 Nis 2022 - 12:20- Gündem G: 16 Nis 2022 - 12:22

Halkevi binası onarım ihalesi 2. kez iptal edildi
Halkevi binası onarım ihalesi 2. kez iptal edildi mask

İzmit Halkevi Binası Restorasyon ve Güçlendirme işi için geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan ihaleye, Mavva Yapı Proje Firması tek başına girmiş ve 18 milyon 444 bin TL teklif vermişti. Kocaeli Valiliği, ihalede rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti. İkinci ihale ise 7 Nisan 2022 tarihinde yapıldı. İhaleye yine Mavva Yapı Proje Firması tek başına katıldı ve 34 milyon TL teklif verdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ikinci ihalede de rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi sir kez daha iptal etti. İhale ilerleyen tarihlerde yenilenecek.

16 Nis 2022 - 12:20 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.434.138 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyespor izcilerine bakanlıktan teşekkür belgesi  mask
İzmit Belediyespor izcilerine bakanlıktan teşekkür belgesi 
İzmit Belediyesi Anne Eli hizmeti yeniden başladı! mask
İzmit Belediyesi Anne Eli hizmeti yeniden başladı!
Gebze'de 3+1 88 m² dubleks daire icradan satılık mask
Gebze'de 3+1 88 m² dubleks daire icradan satılık
Çayırova'da 2+1 85 m² daire mahkemeden satılık mask
Çayırova'da 2+1 85 m² daire mahkemeden satılık
KO-MEK’te hizmet içi eğitimler devam etti mask
KO-MEK’te hizmet içi eğitimler devam etti
Büyükşehir, Gölcük, Kartepe belediyeleri  paraları eşe dosta mı dağıttı?  mask
Büyükşehir, Gölcük, Kartepe belediyeleri  paraları eşe dosta mı dağıttı? 
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL