Tabip Odası’nda Çağdaş Hekimler yönetimi devralıyor

Türk Tabipler Birliği’ne bağlı olan Kocaeli Tabip Odasında genel kurul başladı. 2 gün sürecek olan genel kurulda oy kullanma işlemi yarın gerçekleşecek. Tüzük gereği mevcut başkan Ömer Ardaman’ın yeniden aday olamadığı Tabipler Odasında yeni dönem için Çağdaş Hekimler grubu yönetime aday oldu. Toplam 1976 üyesi bulunan oda seçimleri sonrasında 7 kişilik yönetim kurulu, 8 kişilik merkez delegasyon, 5 kişilik onur kurulu ve 3 kişilik denetleme kurulu seçilecek. Seçimler sonrası Çağdaş Hekimler Grubu kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda başkan adayını seçecek.

“AŞILAMA İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞMADI”

Kongrenin divan başkanlığını Dr. Emin Sami Arısoy gerçekleştirirken divan üyeliklerini ise Arzu Bektaş ve Eda Acar gerçekleştirdi. İlk konuşmayı Mevcut oda başkanı Öme Ardaman gerçekleştirdi. Ardaman konuşmasında, “Kocaeli’ni kozası Kocaeli özgür ağırlığı ile özel bir konuma sahiptir. 2020 yılında yönetimi devir aldığımızda pandemi ülkenin en önemli gündemiydi. Bu dönem hem hekimlerimizin hem de halkımızın yanında olduk. Pandemi mücadelesi birinci basamakta başlar. Önemli olan koruyu hekimliktir. Ancak bu kamu tarafından yanlış değerlendirildi. Konu ile ilgili basında demeçlerimiz ve eğitimlerimiz oldu. Muhtarlarımız ile halkımıza ulaşmaya çalıştık. Sağlık çalışanları bu dönemde olağan üstü çaba ile çalıştı. Ancak kanun koyucuların gerçek sayıları açıklamaması ve aşılamada istenilen seviyeye ulaşamamasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

“CANIMIZA TAK ETTİ”

Pandemi döneminde alkışlanan ellerin pandemi sonrası yumruk olarak sıkılmaya başlandığını ifade eden Ardaman, “Toplumdaki şiddet yükselişe geçti. Her gün 3-4 sağlık şiddeti olayı yaşanır hale geldi. Yarın 17 Nisan Dr. Ersin Asla’nın öldürülmesinin üzerinden 10 yıl geçti. İktidarı sorun çözmekten uzak kanunlarla bizi oyalamayı bırakıp acil gereken düzenlemeyi meclisten geçirmeli. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, verilmiş gibi gösteren artışlar ve hekimleri değersizleştirme çabaları canımıza tak etti” dedi

“BURADAYIZ HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

Sözlerinin sonlarına doğru Ardaman, “ Devasa şehir hastaneleri yarınlarımızın sağlık hakkını özelleştirme anlamına gelmektedir. Bu anlayış nedeni ile tıp eğitiminin kalitesi düşmüştür. Gerek ücret düşüklüğü gerekse düzgün olmayan iş koşulları yabancı ülkelere göçü artırmıştır. Yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HEKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARINI KORUYACAĞIZ”

Çağdaş hekimleri grubu adına Ayşe Engin Arısoy konuşma gerçekleştirdi. Arısoy konuşmasında, “Bize sunulan sorunların üstesinden gelmeye çabalayacağız. 2021’in bayrağını ileri götürmeye çalışacağız. Hekimlerin sorunlarını hepimiz biliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı odamıza davet edeceğiz. Oda üye sayımızı arttırmaya çalışacağız. Herkes için eşit, ulaşılabilir bir sağlık hizmeti istiyoruz. Bu yolda hekimlerimizin özlük haklarını koruyacağız. Halk mücadelesi çağdaş, laik ve demokratik değerler için buradayız. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“DOĞRU OLMAK YETERLİ OLMAYABİLİYOR, GÜÇLÜ OLMAK LAZIM”

Dilek ve temenni kısmında söz alan Fuat Karapınar, “Hep keşke diyoruz. İnsanlık tarihi böyledir. Keşke toplantılarımızı çok daha büyük salonlarda yapsaydık. Farklı görüntüler ve eleştiriler olsaydı. Süreç içerisinde böyle de olacak. Bunlar tarihin akışı. Biraz eleştirel yaklaşmak istiyorum. Tartışma olmadan ileriye adım atamayız. Her şey yolunda deyip toplantıyı bitirirsek anlamlı olmaz. Eksik tarafları değerlendirmek iyidir. Görevi üstlenen arkadaşlarımız özveri ile bu işleri yürütüyorlar. İnsanları zorla meslek odasına getirtemeyiz. Bu görevi üstlenen grup ve gruplar daha iyi sağlık hizmeti istiyor. Gücünüz olduğu vakit mesafe kat edebiliyorsunuz. Doğru olmak yeterli olamayabiliyor. Güçlü olmak lazım. Bir sorun var. Odamız büyümüyor. Bunun farklı nedenleri olduğunu biliyoruz. Bireysel bakış açıları. Tabip odalarının da bazı yanlış tutumunun olduğu kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

“MASADA OTURAN KESMİN DAHA KARARLI OLMASI LAZIM”

Dilek temenni kısmında söz alan Dr. Müjdat Akisen, “Hepimizin farklı sorunları. Bunları çözecek olan bir harekettir. Onun da çözüleceği yer kamu. Yönetim kurulundan isteğim büyük bir sıkıntı var. Hekimler Türkiye çağında en son 12 eylül döneminde bu sıkıntıya düşmüştü. Ben hatırlıyorum. Geçim sıkıntısına doğru hızla gidiyor. Hekimlerin kendini göstermesi gerekiyor. Her güçten ve örgütten faydalanmak lazım. Program ve plan yapılmalı. Ne istiyoruz buna yönelmeliyiz. Önümüzdeki en az 1 yılı görmek zorundayız. Bize vaat edilen hiçbir şey yerine getirilmedi. Masada oturan kesmin daha kararlı olması gerekiyor. En büyük eksikliğimiz kamu kurumlarında üye potansiyeli. Geçlere yönelmemiz lazım” dedi.

2022-2024 Dönemi Çağdaş Hekimler Grubu Yönetim Adayları

Hüseyin Aktürk

Tuğba Özeren Altın

Ayşe Engin Arısoy

Engin Balcı

Kenan Cibaroğulları

Çiğdem Çağlayan

Mehtap yılmaz Maçkalı

Merkez Delegasyon Adayları

Ömer Ardaman

Hasan Güz

Zeki Hamşioğlu

Mustafa Kara

Aynur Karadenizli

Ersin Karagöz

Veli Kuşçu

Salih Topçu

Onur Kurulu Adayları

Aykut Çelik

Özdal Dillioğlugil

Hamit Göksel

Kemal Keşmer

Attila Yüksel

Denetleme Kurulu Adayları

Vildan Gürbüz

Havva Bilgin Türedi

Şevket Vural