Diş Hekimlerinde çift adaylı kongre

Kocaeli Diş Hekimleri Odası’nda 18’inci Olağan Genel Kurulu bugün KOTO Meclis salonunda gerçekleşti. 729 üyesi bulunan Kocaeli Diş Hekimleri Odası Genel Kurulu heyecanı 2 gün sürecek. Bugün yapılan genel kurulun ardından oy kullanma işlemi yarın İzmit Şen İş Merkezi’nde gerçekleşecek. Genel kurulda mevcut başkan Ece Erinalçık Şemen ve oda üyelerinden Mehmet Kılıç başkanlık için yarışacak. Oda binasında yapılacak seçimler çarşaf liste usulü yapılacak.

“KAMUDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZ ÇOK YIPRANDI”

Kongrenin divan başkanlığını Sabri Cora üstlenirken Başkanvekilliğini Meltem Alkan Yıldırım, Katip Üyeliklerini ise Cansu Oğuz ve Cansel Loş gerçekleştirdi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Ece Erinalçık Şemen, “Pandemide yitirdiğimi meslektaşlarımızı saygı ile anıyorum. Pandeminin yoğun dönemine denk gelsek bile mesleğimze olan sevgimiz bu süreci atlatmaya yardımcı oldu. Pandemi sürecinde en çok etkilenen meslek gruplarından biri de diş hekimleri oldu. Özellikle kamudaki meslektaşlarımız filyasyon sürecinde çok yoruldular ve hırpalandılar. Bir yandan sağlıkta şiddet de hızını kesmeden devam etmekte. Bir yandan özlük haklarındaki sıkıntılar, randevu sistemindeki problemler kamuda çalışan meslektaşlarımız için kabul edilemeyen boyutlara gelmiştir.

“5 YIL SONRA ODA ÜYE SAYIMIZ İKİ KATINA ÇIKAR”

Bir diğer önemli sorunumuz ise planlama yapılmadan nüfus kriterlerinin yanı sıra toplumun ihtiyacı, hizmete olan talep gözetilmeden açılan diş hekimliği fakülteleri ve yeterli akademik kadroların olmamasına rağmen kontenjan artışları. Bu sene Diş Hekimliği Fakültelerine yerleşen öğrenci sayısı 8 bin 567. Bu sayının 203 tanesi Kocaeli Üniversitesi Fakültelerinde. Bu bize şunu gösteriyor. Şu an 750 olan kayıtlı hekim sayımız eğer fakültelerdeki meslektaşlarımızın dörtte üçü ilimizde kalırsa yaklaşık 5 yıl sonra oda üye sayımız iki katına çıkacak.

“BİR DÖNEM DAHA ADAYIM”

Yeni mezun arkadaşlarımızın asgari ücretle çalıştırılması gibi yeni sorunlar bizi bekliyor. Oluşturdumuz burs fonu okuyan diş hekimliği öğrencilere destek olmak istiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın üyelerimiz yaptığımız organizasyon müthiş enerji içerisinde gerçekleşti. Pandemi süreci nedeniyle bilimsel faaliyetlerin hepsini gerçekleştiremedik. O yüzden bir dönem daha başkanlığa adayım. Batı yakası bölgesi kültürel faaliyetlere uzak kalıyor. Bir daha ki dönemde o bölgeye de daha fazla ağırlık vereceğiz. Türkiye genelinde odalar arasında en yüksek kadın üyeye sahip odayız. Bunu çalışmalarımıza da yansıttık” dedi. Kocaeli Diş Hekimleri Odası’nın 17’inci dönem yönetimi ibra edildi. Genel kurulda öğrenci burs fonu oluşturulması onaylandı. Fon oluşturulması oy birliği ile kabul edildi.

“İLETİŞİMİ ÖNDE TUTAN BİR ANLAYIŞIN PARÇASIYIZ”

Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkan Adayı Mehmet Kılıç, “Değişimden ve yenilikten yana bir anlayış ile geçtiğimiz dönemlerde odamızda görev yaptık. Önümüzdeki dönemde ekimizdeki genç ve dinamik arkadaşlarımız ile birlikte mesleki birlikteliğimizi önde tutan bir felsefe ile blirkte odamızı yeniden yönetmeye hazırız. Biz yenilikçi diş hekimleriyiz. Biz hekimlerimiz ile iletişimi önde tutan bir anlayışın parçasıyız.

“BEN YOK BİZ VARIZ”

Bizler çevreci geleneği pekiştirmek için ilimize gelen hocalarımıza tema sertifikası veren bir ekibiz. Bundan sonra hedefimiz, odamızın hukuk bürosunu kurmak. Aldığımız kararların hukuka uygunluğunu tespit etmek ve oda üyelerimize hukuk desteği vermek istiyoruz. Muhayenesi olan, kamuda ve özel sektörede çalışan üyelerimizin yanında olmak isityoruz. Yenilikçi diş hekimlerinde ben yok biz varız” dedi.

Ece Erinalçık Şemen Liste

Yönetim

Ece Erinalçık Şemen

Meral Başyiğit

Demet Patoğlu Kantarcı

Serpil Gezer

Selçuk Arslan

Meltem Çağın Yıldırım

Talha Özer

Berna Arslan

Hatica Gürkan

Denetleme Kurulu

Esra Bihter Gürler

Elif Bayar Günaydın

Yeşim Aliçay

Mehmet Kılıç Liste

Yönetim

Mehmet Kılıç

Yağız Çebi

Gürseli Kara

Deniz Güler Ergünce

Burak Kapılı

Zeynep Özkaraaslan

Özgür Sunaoğlu

Töre Genç

Tuğçe Balaban

Denetim Kurulu

Nilgün Özyuva

Hasan Orakçı

Hamza Turan