Devasa kaplumbağaya 102. yaş sürprizi

Darıca’da içinde 250’nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı üyesi olan Tuki, görüntüsü ve büyüklüğüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yaklaşık 250 yıl yaşayabilen devasa Aldabra Kaplumbağası Tuki, 102. yaşına ayak bastı. Cumhuriyetin ilanından 3 yıl önce doğan Tuki için bakıcıları, en sevdiği yeşillikleri harmanlayarak ona güzel bir doğum günü pastası hazırlayıp sürpriz yaptı. Bakıcılarının bu sürprizini gören Tuki de tepsinin yanına gelerek kendisi için hazırlanan pastayı afiyetle yedi. Kaplumbağanın yemeği hızlı bir şekilde yediğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
“GÜNLÜK ORTALAMA 6-7 KİLO YEŞİLLİK YİYOR”
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde 10 yıldır Tuki’nin bakıcılığını yapan Musa Duran, “Tuki bizim parkımızın göz bebeği. Bakımının zor yanları da var kolay yanları da var. Bizim için eğlenceli ama illaki zorluğu da oluyor. Şu anda 102 yaşına girdi Tuki. Ona yeşillikten pasta yaptık. Her yaşında da olduğu gibi değişik doğum günleri uyguluyoruz. Bu kaplumbağalar 250 sene yaşayabiliyor. Tuki için şu an gençlik çağında diyebiliriz. Devasa yapısından dolayı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye’deki çoğu hayvanat bahçesinde bu tür bulunmuyor. O yüzden insanların baya ilgi odağı oluyor. Sabah karışık sebze, meyve, yeşillik veriyoruz. Zaten genelde sebze ve meyve yiyor. Kabak ve karpuz gibi ürünlerle zenginleştirme yapıyoruz. Düzenli olarak yemeğini veriyoruz, çayırotu veriyoruz, yonca veriyoruz. Günlük ortalama 6-7 kilo yeşillik yiyor. Bunun yanında kuru olarak çayırotu ve yonca veriyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.