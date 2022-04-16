Alınan bilgiye göre Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Şerif Çanga Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Erol Girgin (65) sabah saatlerinde evi ile aynı bölgede bulunan bağ evine gitmek üzere evden ayrıldı. Eşinin eve dönmemesi üzerine bağ evine giden Huri Girgin, eşini bağ evinin kirişinde ipte asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erol Girgin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Girgin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Erol Girgin’in bir süredir psikolojik nedenlerden dolayı bunalımda olduğu ve bu nedenle intihar ettiği öne sürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
16 Nis 2022 - 13:13- Asayiş Güncelleme: 16 Nis 2022 - 13:42
Bağ evinde kendini astı
Körfez Kirazlıyalı Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Erol Girgin, kendini bağ evinde iple asarak yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.