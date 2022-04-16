16 Nis 2022 - 13:13- Asayiş G: 16 Nis 2022 - 13:42

Bağ evinde kendini astı

Körfez Kirazlıyalı Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Erol Girgin, kendini bağ evinde iple asarak yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Bağ evinde kendini astı mask

Alınan bilgiye göre Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Şerif Çanga Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Erol Girgin (65) sabah saatlerinde evi ile aynı bölgede bulunan bağ evine gitmek üzere evden ayrıldı. Eşinin eve dönmemesi üzerine bağ evine giden Huri Girgin, eşini bağ evinin kirişinde ipte asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erol Girgin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Girgin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Erol Girgin’in bir süredir psikolojik nedenlerden dolayı bunalımda olduğu ve bu nedenle intihar ettiği öne sürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

16 Nis 2022 - 13:13 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.434.138 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
5 yaşındaki Yusuf son yolculuğuna uğurlandı mask
5 yaşındaki Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti mask
Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada mask
Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca bıçaklandı, o anlar kamerada
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı mask
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı
Kolombiya'dan gelen kokainlerin sahibi ile Karaosmanoğlu'nun da fotoğrafı çıktı mask
Kolombiya'dan gelen kokainlerin sahibi ile Karaosmanoğlu'nun da fotoğrafı çıktı
Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı mask
Eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs tutuklandı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL