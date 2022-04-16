Bağ evinde kendini astı

Alınan bilgiye göre Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Şerif Çanga Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Erol Girgin (65) sabah saatlerinde evi ile aynı bölgede bulunan bağ evine gitmek üzere evden ayrıldı. Eşinin eve dönmemesi üzerine bağ evine giden Huri Girgin, eşini bağ evinin kirişinde ipte asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erol Girgin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Girgin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Erol Girgin’in bir süredir psikolojik nedenlerden dolayı bunalımda olduğu ve bu nedenle intihar ettiği öne sürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.