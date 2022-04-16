16 Nis 2022 - 13:24- Gündem G: 16 Nis 2022 - 13:26

Kocaeli Ispartalılar Derneği iftarda buluştu

Kocaeli Ispartalılar Derneği üyeleri MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Kocaeli Ispartalılar Derneği iftarda buluştu mask
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Kocaeli Ispartalılar Derneği Başkanı Ali Aydemir ve dernek üyeleri iftar programında Kocaeli MÜSİAD Sosyal Tesisinde bir araya geldi. Okunan ezanın ardından iftar yapılarak oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından dernek başkanı Ali Aydemir Ramazan’ın hikmeti üzerine kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Devamında selamlama konuşması yaparak davetlerine katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayının hayır getirmesi dileğinde olduğunu söyledi. Yardım, dayanışma ve dostluğun hakim olduğu bu mübarek ayda birlikte olmanın sevinci içinde olduğunu ifade eden Kocaeli Ispartalılar dernek Başkanı Ali Aydemir birlik ve beraberlik mesajları verdi.

HEMŞERİLERİMİZİ DERNEĞİMİZE DAVET EDİYOUZ

Aydemir, “Kocaeli Ispartalılar Derneği olarak pandemiden sonra ilk defa üyelerimizle iftar yapalım dedik ve bunu geleneksel haline getirelim diye yönetimle birlikte karar verdik. Uzaktan ve yakından iftar programımıza teşrif eden tüm üyelerimize teşekkür ederim. İftarımıza katılım sağlayan üyelerimize çok teşekkür ederiz. Amacımız üyelerimizle ve hemşerilerimizle birlik beraberlik içinde Ramazan yaşamaktı bunu da başardık. Kocaeli'de yaşayan tüm Ispartalı hemşerilerimizi derneğimize davet ediyoruz. Sadece iftarlarda değil bayram, düğün vb. etkinliklerde de daha kalabalık bir şekilde bir araya gelebilmeyi umuyorum. Ramazan ayının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. İftarın ardından dernek üyeleri birlikte poz verdi.

16 Nis 2022 - 13:24 - Gündem

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