16 Nis 2022 - 13:35- Asayiş G: 16 Nis 2022 - 13:37

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kartepe’de durdurularak arama yapılan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi ise gözaltına alındı.
Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, takibe alınan bir araç Kartepe Uzuntarla mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda Captagon isimli bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.A.A (24), A.E.Ç. (22)  ve S.D. (27) isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

16 Nis 2022 - 13:35 Kocaeli- Asayiş

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