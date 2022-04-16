Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, takibe alınan bir araç Kartepe Uzuntarla mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda Captagon isimli bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.A.A (24), A.E.Ç. (22) ve S.D. (27) isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.