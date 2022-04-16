Stingaciu ve Osieck’in ziyaretinde Hürriyet bombayı patlattı

İzmit Belediyesi, Kocealispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası’nın 25. yıl dönümü dolayısıyla 17 Nisan Pazar günü Kocaelispor efsanelerini özel bir programda bir araya getirecek. Program için yurt dışından gelen kupa zaferinin baş mimarlarından eski teknik direktör Holger Osieck, eşi Elizabeth Osieck, Dumitru Stingaciu, oğlu Alex Stingaciu, Kocaelispor eski antrenörü Orhan Şerit ve eski yönetici Metin Uçar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet i makamında ziyaret etti.

HÜRRİYET’TEN AKRABA GÖNDERMESİ

Sıcak bir ortamda geçen görüşmede konuklarını ağırlayan Başkan Hürriyet, misafirleriyle eski günlerden bahsetti. Sohbet sırasında “Almanya ve Romanya’dan akrabalarım geldi” diye espri yapan Başkan Hürriyet, AKP’li meclis üyelerinin son günlerdeki iftiralarına göndermede bulunurken, ortamda kahkaha tufanı koptu. Hürriyet bugün yaptığı basın açıklamasında, “Ben göçmenim ama Ağrılı, Kırıkkaleli olan insanlarla beni akraba yaptılar. Sanırım ben medeniyetler başkanıyım” ifadelerini kullanmıştı.