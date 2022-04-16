16 Nis 2022 - 14:12- Gündem G: 16 Nis 2022 - 14:14

Stingaciu ve Osieck’in ziyaretinde Hürriyet bombayı patlattı

Kocaelispor’un 1997 yılında kazandığı ilk Türkiye Kupası’nın 25. Yılını özel bir geceyle kutlamaya hazırlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, zaferin baş mimarlarından Holger Osieck ile Dumitru Stingaciu ve akrabalarını makamında ağırladı. “Almanya ve Romanya’dan akrabalarım geldi” şeklinde espri yapan Hürriyet, AKP’nin son günlerdeki akraba iftiralarına göndermede bulundu
Stingaciu ve Osieck’in ziyaretinde Hürriyet bombayı patlattı mask

İzmit Belediyesi, Kocealispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası’nın 25. yıl dönümü dolayısıyla 17 Nisan Pazar günü Kocaelispor efsanelerini özel bir programda bir araya getirecek. Program için yurt dışından gelen kupa zaferinin baş mimarlarından eski teknik direktör Holger Osieck, eşi Elizabeth Osieck, Dumitru Stingaciu, oğlu Alex Stingaciu, Kocaelispor eski antrenörü Orhan Şerit ve eski yönetici Metin Uçar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet i makamında ziyaret etti.

HÜRRİYET’TEN AKRABA GÖNDERMESİ

Sıcak bir ortamda geçen görüşmede konuklarını ağırlayan Başkan Hürriyet, misafirleriyle eski günlerden bahsetti. Sohbet sırasında “Almanya ve Romanya’dan akrabalarım geldi” diye espri yapan Başkan Hürriyet, AKP’li meclis üyelerinin son günlerdeki iftiralarına göndermede bulunurken, ortamda kahkaha tufanı koptu. Hürriyet bugün yaptığı basın açıklamasında, “Ben göçmenim ama Ağrılı, Kırıkkaleli olan insanlarla beni akraba yaptılar. Sanırım ben medeniyetler başkanıyım” ifadelerini kullanmıştı.

16 Nis 2022 - 14:12 - Gündem

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