İzmit Belediyesi Ramazan etkinlikleri Yeşilova’da devam etti

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kentin farklı noktalarında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Hızla devam eden etkinlikler geçtiğimiz akşam Yeşilova Mahallesi Kapalı Pazar Alanında düzenlendi. Mahalle sakinleri ve çocuklar yarışmalar ve gösteriler ile keyifli bir akşamı geride bıraktı.
BU AKŞAM EĞLENCE AYAZMA MAHALLESİ’NDE
Yarışmalar, tiyatro gösterileri, Karagöz ile Hacivat, Meddah Hikâyeleri, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikâyeleri ve Aşuk ile Maşuk gibi gösterilerin İzmitlilerle buluştuğu Ramazan ayı etkinlikleri 30 Nisan tarihine kadar tam gaz coşkuyla devam edecek. Etkinlikler bu akşam saat 20.45’te Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleşecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.