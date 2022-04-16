İzmit Belediyesi Ramazan etkinlikleri Yeşilova’da devam etti

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kentin farklı noktalarında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Hızla devam eden etkinlikler geçtiğimiz akşam Yeşilova Mahallesi Kapalı Pazar Alanında düzenlendi. Mahalle sakinleri ve çocuklar yarışmalar ve gösteriler ile keyifli bir akşamı geride bıraktı.

BU AKŞAM EĞLENCE AYAZMA MAHALLESİ’NDE

Yarışmalar, tiyatro gösterileri, Karagöz ile Hacivat, Meddah Hikâyeleri, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikâyeleri ve Aşuk ile Maşuk gibi gösterilerin İzmitlilerle buluştuğu Ramazan ayı etkinlikleri 30 Nisan tarihine kadar tam gaz coşkuyla devam edecek. Etkinlikler bu akşam saat 20.45’te Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleşecek.