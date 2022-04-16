İzmit Belediyesi Anne Eli hizmeti yeniden başladı!

İzmit Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği fakat pandemi nedeniyle ara verdiği Anne Eli projesini yeniden faaliyete geçirmeye başladı. Ailelerinden uzakta olan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren Anne Eli projesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı no:112’de (Ayazma Kültür Merkezi) başladı.

SOLAKOĞLU KATILDI

İlk programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci de katıldı. Başkan Yardımcısı Solakoğlu, öğrencilere afiyet olsun dileklerini ileterek, İzmit Belediyesi yönetimi olarak önerilere açık olduklarını ifade etti.

HAFTA İÇİ HER GÜN

Geçtiğimiz akşamdan itibaren Ramazan ayı boyunca öğrenciler hafta için her gün 19.30 – 20.30 saatleri arasında Anne Eli hizmetinden yararlanabilecek. Ramazan ayının ardından ise hafta içi her gün 17.00 – 19.00 saatleri arasında sıcak yemek hizmeti verilecek. Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen öğrenciler izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak öğrenci kartı ile birlikte sıcak yemek hizmetinden faydalanabilecek.