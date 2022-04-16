TİFAKE Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma Ekibinin koordinesiyle Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketine katılarak arama kurtarma çalışmalarına katkı veren İzmit Belediyespor İzcileri Emirhan Elmas ve Gökhan Akbaş’a İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından teşekkür belgesi verildi. Sporcular ve İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaeli İzcilik İl Temsilcisi Rıfat Kağanoğlu, İzmit Belediyespor İzci Lideri Muzaffer Güngüz, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’yı ziyarette bulundular. Ağa sporcular ve yöneticilere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.
16 Nis 2022 - 14:15- Gündem Güncelleme: 16 Nis 2022 - 14:16
İzmit Belediyespor izcilerine bakanlıktan teşekkür belgesi
Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketine katılan İzmit Belediyespor İzcileri Emirhan Elmas ve Gökhan Akbaş’a İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından teşekkür belgesi verildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.