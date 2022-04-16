16 Nis 2022 - 14:15- Gündem G: 16 Nis 2022 - 14:16

İzmit Belediyespor izcilerine bakanlıktan teşekkür belgesi 

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketine katılan İzmit Belediyespor İzcileri Emirhan Elmas ve Gökhan Akbaş’a İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından teşekkür belgesi verildi
İzmit Belediyespor izcilerine bakanlıktan teşekkür belgesi  mask

TİFAKE Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma Ekibinin koordinesiyle Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketine katılarak arama kurtarma çalışmalarına katkı veren İzmit Belediyespor İzcileri Emirhan Elmas ve Gökhan Akbaş’a İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından teşekkür belgesi verildi.  Sporcular ve İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaeli İzcilik İl Temsilcisi Rıfat Kağanoğlu,  İzmit Belediyespor İzci Lideri Muzaffer Güngüz, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’yı ziyarette bulundular. Ağa sporcular ve yöneticilere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi. 

16 Nis 2022 - 14:15 - Gündem

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